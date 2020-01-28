Дмитрий Песков: Мы считаем заявление Зеленского оскорбительным для памяти наших отцов и дедов

- Мы не приемлем это заявление, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов, - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя выступление Владимира Зеленского на мероприятиях к 75-летию освобождения Освенцима.

Накануне президент Украины на совместном брифинге с президентом Польши заявил, что СССР вместе с Германией развязали Вторую мировую войну и «раскрутили маховик Холокоста».

- Мы категорически не согласны с этим заявлением, - сказал Песков. - В нем президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства. Она оскорбительна для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы, в том числе и Польши от фашизма. Это вряд ли сочетается с верой и убеждением миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами.

В Кремле не стали делать выводы — как подобные заявления отразятся на отношениях двух стран, но вряд ли они их улучшат.