2020-01-28T14:03:14+03:00
Политика

Дмитрий Песков: Мы считаем заявление Зеленского оскорбительным для памяти наших отцов и дедов

В Кремле ответили президенту Украины, обвинившему СССР в развязывании Второй мировой
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments11
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Изменить размер текста:

- Мы не приемлем это заявление, считаем его ошибочным и оскорбительным с точки зрения памяти наших дедов, - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя выступление Владимира Зеленского на мероприятиях к 75-летию освобождения Освенцима.

Накануне президент Украины на совместном брифинге с президентом Польши заявил, что СССР вместе с Германией развязали Вторую мировую войну и «раскрутили маховик Холокоста».

- Мы категорически не согласны с этим заявлением, - сказал Песков. - В нем президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства. Она оскорбительна для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы, в том числе и Польши от фашизма. Это вряд ли сочетается с верой и убеждением миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами.

В Кремле не стали делать выводы — как подобные заявления отразятся на отношениях двух стран, но вряд ли они их улучшат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Перенос органов госвласти из Москвы в регионы и приоритет российских законов перед международными: Какие поправки в Конституцию обсудила рабочая группа
Прошло заседание рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Российской Федерации, предложенных президентом страны
Главу Чувашии Михаила Игнатьева за «шутку» над пожарным пока только предлагают исключить из правящей партии России
Сначала он извинялся за призыв «мочить» журналистов, объяснив, что его неправильно поняли, а после появилось видео, на котором руководитель региона заставлял сотрудника МЧС прыгать за ключами от служебной машины [видео]
Новости 24
Семерых россиян добавили в черный список Евросоюза за проведение выборов в Крыму
Полярник рассказал, что будет если в Антарктике начнется потепление
NYT: Трамп предложит Палестине отдать земли Израилю в обмен на мир
Главу Чувашии Игнатьева исключили из партии "Единая Россия"
Начало сборки нового iPhone могут отложить из-за коронавируса
Названы страны, куда чаще всего едут на поезде
Пассажиры рейса из Шанхая устроили пятичасовой бунт из-за отказа лететь с жителями города Ухань
Лавров: Южный Судан обеспечит российским компаниям комфортные условия
Песков прокомментировал слухи об отставке главы Чувашии
Лавров прокомментировал «сделку века» Трампа
Косачёв назвал заявления Зеленского об СССР самым подлым ударом
Российский корабль "Орел" совершит пилотируемый облет Луны в 2029 году
В Госдуме считают, что Зеленский «плюнул в лицо» ветеранам
"Красное и белое" проводит проверку утечки данных клиентов
Украинский "Южмаш" заказал в России алюминий для американских ракет
Диетологи назвали продукты, продлевающие молодость
Возрождение аграрной нации. Немецкие СМИ заговорили о подъеме сельского хозяйства России
Китайским коронавирусом можно заразиться через слизистую оболочку глаз
Власти Москвы взяли под особый контроль туристические места из-за коронавируса
На вертолете баскетболиста Коби Брайанта не было черного ящика
В Роскомосе рассказали о новых основах госполитики в области космоса
В АТОР рассказали, как отразится на российском рынке запрет на въезд для китайских туристов
Против духовного советника Трампа ополчились американцы за молитву против «всех сатанинских беременностей»