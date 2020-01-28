2020-01-28T15:59:49+03:00
Политика

«Перед дедом-фронтовиком не стыдно?» Поклонская разнесла Зеленского за обвинение СССР в Холокосте

Депутат уверена , что новый президент переплюнул Порошенко
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Поклонская разнесла Зеленского за обвинение СССР в Холокосте. Фото: Сергей Савостьянов/ТАССПоклонская разнесла Зеленского за обвинение СССР в Холокосте. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Изменить размер текста:

Украинский президент Владимир Зеленский решил поиграть в «русофобию». Так отреагировала депутат Госдумы Наталья Поклонская на его «урок истории». В Польше Зеленский обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой и Холокоста.

- При всём моём уважении к Владимиру Зеленскому, но... что-то у него случился сдвиг по фазе... - сказала она. - Да и тем более, Владимир Александрович, ваш дед — командир миномётного взвода — в 1944 году получил два ордена Красной Звезды, войну закончил лейтенантом. Вам перед дедом не стыдно?

Поклонская напомнила Зеленскому, что каждый шестой красноармеец был украинцем. А за годы фашистской оккупации в республике погибли от 8 до 10 миллионов человек.

- Думаю, Петр Порошенко, который лежал перед телевизором и почесывал свое толстое пузо, просто обалдел. Небось, заорал: «А шо, так можно было?» В речи Зеленского меня возмутило просто все, - поделилась с «КП» Поклонская. - Может быть, ему написали выступление, а он его просто прочитал… Когда человек совершает ошибки — мы его ругаем. Когда делает что-то хорошее — хвалим. Но сейчас отряды современных бандеровцев ходят по Украине. Они подняли на знамёна «агентов Гитлера». Тех, кто, как раз и устроил резню евреев, русских в самой Украине. Вся эта кровь нашей истории стекает с флагов нынешних боевиков, гуляющих по Киеву.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Зеленский повесил вину за Холокост на СССР

Президент Украины во время визита в Польшу также заявил, что Освенцим освобождали украинцы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Перенос органов госвласти из Москвы в регионы и приоритет российских законов перед международными: Какие поправки в Конституцию обсудила рабочая группа
Прошло заседание рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Российской Федерации, предложенных президентом страны
Главу Чувашии Михаила Игнатьева за «шутку» над пожарным пока только предлагают исключить из правящей партии России
Сначала он извинялся за призыв «мочить» журналистов, объяснив, что его неправильно поняли, а после появилось видео, на котором руководитель региона заставлял сотрудника МЧС прыгать за ключами от служебной машины [видео]
Новости 24
В Госдуме ответили на обвинения в «переписывании» Россией истории
Ростуризм: организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля
Похороны Всеволода Чаплина пройдут 29 января
Помпео считает, что Россия препятствует перемирию в Сирии
Китайцы требуют извинений от датской газеты за карикатуру про коронавирус
Роструд: работники могут отказываться от командировок, учитывая эпидемию коронавируса в Китае
Российская сторона достроит газопровод «Северный поток – 2»
Пик распространения коронавируса наступит через 10 дней
Российская армия начала получать браслеты для отслеживания караульных
Историк прокомментировал обвинения в развязывании второй мировой войны СССР
Семерых россиян добавили в черный список Евросоюза за проведение выборов в Крыму
Полярник рассказал, что будет если в Антарктике начнется потепление
NYT: Трамп предложит Палестине отдать земли Израилю в обмен на мир