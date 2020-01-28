Новость о «погибшем в афганском самолёте организаторе убийства Сулеймани» может быть фейком

Гибель в Афганистане небольшого самолёта «Бомбардье» 27 января продолжает обрастать новыми подробностями — которые зачастую противоречат друг другу.

Первоначально сообщалось, что в 70 км к юго-западу от Кабула разбился рейсовый самолёт крупнейшего воздушного перевозчика Афганистана — компании Ariana. Вскоре появилось любительское видео с места катастрофы, где был ясно различим бортовой номер на хвосте. Выяснилось, что это небольшой борт модели E-11A, наподобие бизнес-джета вместимостью 5-7 человек. Но — особой модификации, переоборудованный под нужды спецсвязи и радио-электронной разведки. Он принадлежит американским военным и дислоцируется на их авиабазе в Кандагаре.

При этом крушение произошло над территорией, контролируемой движением «Талибан» (оно стоит на более радикальных позициях, нежели официальное кабульское правительство, выступая за «джихад» против американских войск, расквартированных в Афганистане). В твиттере представители талибов даже заявляли, что это именно они уничтожили «Бомбардье», подчёркивая: «вся пятеро находившихся на борту были убиты [нами]».

Другие источники допускали, что самолёт разбился из-за технических неисправностей, либо был сбит не талибами, но бойцами, подконтрольными Корпусу Стражей Исламской революции (КСИР). Это иранское формирование действует по всему Ближнему и Среднему Востоку, включая Афганистан. «На борту уничтоженного «Бомбардье» находился организатор недавнего убийства генерала КСИР Касема Сулеймани — офицер ЦРУ Майк д’Андреа», — утверждают тегеранские СМИ.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в Ираке американской ракетой.Фото: REUTERS

Напомним, один из самых популярных иранских военачальников был убит прицельным ударом американских ракет во время своего визита в Багдад 3 января 2020 года, после чего Исламская республика пообещал отомстить, запустила 8 января 22 ракеты по американским базам в Ираке, и в Персидском заливе едва не началась новая война.

Теперь же, получается, гибель Сулеймани отмщена.

Есть и проблемы — иранские медиа, рассказывающие об уничтожении его ликвидатора — офицера ЦРУ Майка д’Андреа, ссылаются на американское СМИ Veterans Today, которое якобы получило соответствующую информацию от «источников в российских спецслужбах» (то есть у «Блумберг», «Вашингтон Пост» или «КП» таких источников нет, а у этого маленького сайта, получается, есть — прим. «КП»).

При этом англоязычная Википедия характеризует данный медиа-ресурс так ненадежный - с сомнительной репутацией и фейковыми новостями.

Ладно, в Википедии кто угодно может написать что угодно. Однако же примечательно, что самое респектабельное иранское иновещательное СМИ, Tehran Times, об «убийстве убийцы Сулеймани» молчит. Видимо, понимая, что информация сомнительная и требует перепроверки. А, возможно, и впрямь является фейком.