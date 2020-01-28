2020-01-28T17:30:55+03:00
Общество

Патриарх осудил эксперименты с генетическим кодом

И рассказал, как увеличить население на 10 миллионов за 10 лет
Ася ХОВАНСКАЯ
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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Во вторник в Совете Федерации встречали Патриарха Кирилла: каждый январь предстоятель РПЦ по традиции выступает то в нижней, то в верхней палате российского парламента в рамках Рождественских парламентских встреч. Особое внимание в своей речи он уделил модифицированию генетического кода человека, сравнив это с экспериментами гитлеровской Германии.

- Божий дар жизни неприкосновенен, и риски от подобных вмешательств только еще предстоит оценить. Необходимо провести разграничительную линию между лечением генетических заболеваний и выведением человеческих особей с программируемыми генными инженерными качествами, - заявил Святейший, подчеркнув, что уже сейчас футурологи и фантасты говорят о том, как при помощи генной инженерии можно создать человека по заранее заданным параметрам. - Это разрывает всякую связь с подлинной человеческой природой и превращает человека в иное существо, которое рождается, воспитывается не как плод любви и взаимного уважения, терпения, а как человек, заранее запрограммированный на те или иные качества.

Он также в очередной раз поднял проблему демографии, для решения которой у него есть собственный «рецепт».

- Она легко решается - как говорится, влет, если мы сокращаем на порядок количество абортов. За 10 лет мы можем увеличить население на 10 миллионов, если мы добьемся прогресса в искоренении абортов из нашей жизни. А потом по возрастающей - и 150, и 160 миллионов, и это никакая не фантазия, и никакие иные способы не смогут помочь так радикально решить тему народонаселения, как значительное ограничение абортов, - заключил Патриарх.

ИСТОЧНИК KP.RU

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