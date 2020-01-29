Дмитрий Маликов хайпанул и разбогател: как музыкант попал в рэп-тусовку и опять стал модным

29 января Дмитрий Маликов празднует 50-летний юбилей. Он единственный из коллег-ровесников, которые в 90-е собирали стадионы, смог внедриться в нынешнюю молодежную культуру. Дмитрий Маликов продолжает давать фортепианные концерты, писать инструментальную музыку и выступать с поп-репертуаром для зрелой аудитории. Но параллельно традиционной творческой жизни Маликов начал новую: пять лет назад Дмитрий начал смешно и дерзко формулировать мысли в твиттере, судить рэп-батлы и выступать с рэперами. Недавно выпустил дуэт с рэпером ST, а у клипа Дмитрия Маликова и Юрия Хованского на YouTube 31 миллион просмотров. Как Дмитрий Маликов стал свои у рэперов и научился на этом зарабатывать?

Вместо успеха - хайп

Коллеги артиста (да и сам Дмитрий Маликов) шутят, что у него раздвоение личности. Сегодня Маликов может в Доме музыки давать фортепианный концерт, а завтра уже в твиттере рекламировать свой дуэт с рэпером ST: «Давненько у меня не было фитов. Вроде неплохо получилось!»

Дмитрий Маликов: "Мутим в студии с ST".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Маликову нравится заряжаться драйвом на ретро-концертах, играть фортепианную музыку для души , но пару лет назад он захотел «чего-то еще»: «Пережив в молодости то, что тогда называлось успех, а сейчас - хайп, потом очень трудно без этого жить...»

Дмитрий Маликов справился с метаниями, которые присущи кризису среднего возраста - он начал хайповать. Сначала в твиттере стал писать иронично о себе и жизни вокруг, а потом удачно вышел в «большое плавание».

Мы встретились с Маликовым после его успешного дуэта с рэпером Хованским, Дмитрий рассказал как стал своим в модной тусовке: «На Versus (это площадка, где идут рэп-батлы. - Авт.) я попал благодаря стараниям одного из моих менеджеров. Я написал несколько удачных твитов, меня пригласили на Big Russian Boss Show... Клип с Хованским сделали после того, как я спросил в твиттере: «С кем бы мне сделать какой-нибудь фит?» Хованский мне ответил».

Кадр из клипа Дмитрия Маликова с Юрием Хованским.

Маликов говорит, что новые тексты и импровизации ему даются легко: «С молодежью я честен - им нравится артист, которого любили их мамы, он теперь мочит корки и все еще нормально выглядит».

Новая жизнь - новые деньги

Еще одно амплуа принесло новые заработки: у Дмитрия Маликова появились рекламные контракты. Рекламу ему предлагают продвинутую: к примеру, новые он-лайн сервисы крупного банка. Такие предложение крупные компании делают лишь, изучив лояльность аудитории к звезде. Почему мы редко видим рэперов в рекламе уважаемых (значит платежеспособных) брендов, а Маликов получает контракты? Потому что он продолжая оставаться респектабельным артистом, окучивает молодежную аудиторию. Дмитрий поясняет: «Сегодня принято говорить не успех, а хайп. Хайп - это больше шумиха, а успех - это успех. Успех вызвал всплеск интереса со стороны рекламодателей - мне предлагают контракты фирмы и компании, которые заинтересованы в продвижении именно в сети».

При этом у Маликова остались традиционные заказы на корпоративы, где он поет старые и новые поп-хиты. Артист продолжает искать способы, как творчески реализовать свои новые преимущества. Маликов понимает, что успех у молодежной аудитории быстротечен, его надо постоянно поддерживать и понимать куда дальше развиваться. Останавливаться Дмитрий не собирается: его сыну Марку только два года, так что артист еще долго будет стараться олицетворять преемственность поколений в музыке.