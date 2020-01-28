Иванов, Бурунов и другие: комедия "Ивановы-Ивановы" возвращается

"Все смешалось в доме Облонских" - эта ставшая крылатой цитата из "Анны Карениной" могла бы стать эпиграфом к любому сезону комедии "Ивановы-Ивановы", а уж к четвертому сезону и подавно. В популярном сериале, напомним, все вертится вокруг двух семейств с общими фамилией и проблемой - детей из этих семей в роддоме перепутали и в итоге до подросткового возраста в каждой из них рос неправильный Иванов. Ну а потом, когда правда вышла наружу и детей вернули их законным родителям, началось самое интересное, ведь финансовое положение двух семейств было, мягко говоря, разным.

В итоге к четвертому сезону произошло столько событий, что впору вспоминать уже скорее не Толстого, а Лермонтова, у которого, как известно, смешались в кучу кони и люди. По сути, две семьи стали одной, ну а тот факт, что жилье бедных Ивановых однажды сгорело, объединению поспособствовало еще больше - на каком-то этапе и бедным, и богатым пришлось жить под одной крышей. Один дом, одна фамилия, общие, по сути, дети - да это же просто Клондайк для авторов комедийных ситуаций! В 14 сериях 4 сезона, которые зрители успели посмотреть в прошлом году, этих ситуаций было предостаточно, в оставшихся семи эпизодах сезона будет не менее жарко.

Напомним, в 14-й серии Ивану, одному из перепутанных детей, который по старой привычке изображает перед очередной подружкой мальчика-мажора, пришлось за купленное для нее в материнском бутике платье расплачиваться, скажем так, общественными работами. А в новых сериях тема модных нарядов продолжиться - зрителей ждет уникальное дефиле в платьях из пластиковой посуды. Также объединенному семейству Ивановых предстоит спасти честного чиновника (такие, оказывается, есть) и пройти нелегкое испытание так называемым "умным домом".

Главные роли по-прежнему Сергей Бурунов (глава изначально богатого семейства Ивановых) и Михаил Трухин (бедный Иванов), а также Анна Укололова, Александра Флоринская, Семен Трескунов, Алексей Лукин и Юрий Ицков.

СТС, "Ивановы-Ивановы", новые серии.

С 3 февраля в 19.00