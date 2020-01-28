2020-01-28T18:35:06+03:00
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В новом шоу про танцы появится изгнанный из Великобритании и Украины артист балета Полунин

Проект DANCE РЕВОЛЮЦИЯ объединит лучших танцоров со всей страны
Константин ГЛЫБА
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Фото: Максим ЛИ/Первый каналФото: Максим ЛИ/Первый канал
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Танцевальных шоу в нашей стране было великое множество — «Большие танцы», «Танцуют все!», «ТАНЦЫ», «Танцы со звездами» и так далее. Однако новый проект Первого канала обещает особый подход к изображению танца. За счет полного погружения и вовлечения.

Шоу DANCE РЕВОЛЮЦИЯ (такая рубрика, кстати, есть в проекте «Вечерний Ургант») будет вести Алла Михеева. Суть его ничем не отличается от предыдущих аналогов — в нем соревнуются крайне талантливые танцоры. Однако угол зрения в определенной степени уникален.

Фото: Максим ЛИ/Первый канал

Фото: Максим ЛИ/Первый канал

Организаторы шоу уверяют, что в съемках задействовано беспрецедентное количество камер — сто двадцать восемь! Все они каждую секунду направлены на артиста, и со всех них потом и будет собрана финальная картинка, которую увидит зритель. Таким образом аудитория получит абсолютный эффект погружения в происходящее на сцене. Разве что на танцорах камер не будет (но это неточно).

Правила проекта таковы: номера участников оценивают мастера (так зовут судей шоу). Если «Да!» скажет только один мастер, участник покидает проект. Два «Да!» - возможность получить второй шанс. Три «Да!» от мастеров позволят участнику гарантированно пройти в следующий этап и побороться за победу в проекте.

Фото: Максим ЛИ/Первый канал

Фото: Максим ЛИ/Первый канал

Мастерами назначили действительно непререкаемых авторитетов в области танцев — заведующую кафедрой «Пластического воспитания актера» школы-студии МХАТ, профессора Аллу Сигалову и Сергея Полунина — бывшего премьера Королевского балета Великобритании, который прославился тем, что стал самым молодым премьером в истории этого лондонского театра, а потом набил себе татуировку с Владимиром Путиным на груди и открыто поддержал политику президента России. С тех пор в Британии артист не работает. На родной Украине тоже. Зато в России исполняет обязанности ректора Академии хореографии Севастополя и представляет сольные шоу.

Фото: Максим ЛИ/Первый канал

Фото: Максим ЛИ/Первый канал

Еще одним мастером назначили Веру Брежневу — видимо, чтобы было красиво.

- Мне интереснее наблюдать за другими стилями, нежели за родным, классическим, - признается Полунин. - Я не сталкивался со многими стилями вживую - например, уличными, и мне будет очень интересно узнать о них больше. Я жду новых открытий на этом проекте. Танец безграничен, а талант будет решать, кто займет наше сердце. Скрыть свои эмоции за танцем и костюмом практически невозможно. По человеку видно, если он выложился на 100 процентов: по его лицу, его мышцам. Сразу можно понять, сколько времени человек потратил на тренировки, на достижение целей. Иногда мы можем не заметить экстрим в танце. Когда ты видишь в стоп-кадре эту красоту, можно увидеть ту работу, которую танцовщик приложил к движению. Уважаешь - и оцениваешь уже иначе.

Этот проект станет первым, который Алла Михеева будет вести сольно.

- Танец показывает человека таким, какой он есть, - уверена девушка. - Наш проект о людях, которые не боятся быть искренними, демонстрируя свой талант. Танец для них – это палитра эмоций и переживаний, а каждое выступление – это полноценный драматический этюд, в котором есть пролог, развитие и, конечно, самый важный кульминационный момент, который определяет все. И только в нашем проекте есть возможность сказать: «Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!».

DANCE РЕВОЛЮЦИЯ, Первый, с 9 февраля по воскресеньям, 22.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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