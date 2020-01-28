2020-01-28T19:08:02+03:00
Звезды

Андрей Макаревич (возможно, в шутку) о новом министре культуры: Да, куплю цветы и пойду... Какие именно? Думаю над этим

Так лидер «Машины времени» ответил на вопрос нашего обозревателя Александра Гамова - будет ли он знакомиться с Ольгой Любимовой?
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Андрей Макаревич.Андрей Макаревич.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

...Наш ночной разговор с Андреем Макаревичем имел утреннее продолжение.

У себя в Фейсбуке знаменитый музыкант рассказал об отмене съемок фильма к 50-летию группы «Машина времени» и опубликовал документ (от 19 февраля 2019-го), в котором начальник управления президента по общественным проектам просит Владимира Мединского (тогда - министра культуры) оказать фильму поддержку. Как говорится в этом письме, режиссер Андрей Комаров к юбилею группы собирался снять сборник из 10 новелл, в основу каждой из которых лег бы один из хитов «Машины времени». Принять участие в съемках согласились режиссеры Павел Лунгин, Александр Митта, Михаил Сегал, Борис Хлебников и другие.

«Проект поддержали в Управлении президента по общественным проектам (вот документ), Мединский (на словах) сообщил, что он не против, - поделился Макаревич. - Закончилось все, действительно, на Любимовой (она заведовала кино в Минкульте)».

Андрей Вадимович также отметил, что не знает, произносила ли будущий министр культуры при этом приписанную ей СМИ фразу: «Мы врагов не поддерживаем».

Ознакомившись с постом, я снова позвонил Макаревичу. И - узнал немного нового. По крайней мере - о его настроении...

- Алло, Андрей! Я посмотрел этот документ. А что, много денег надо было?

- Да нет, конечно. Я не помню, я не продюсер, не режиссер. Ничего там безумного не просилось.

- А ты про это когда узнал?

- Тогда же и узнал.

- А чего ничего не сказал?

- Кому?

- Мне хотя бы.

- И что бы изменилось?

- Ничего бы не изменилось. Но все это странно.

- Мы вообще живем в странное время.

- Все равно тебя любят. И - как ты теперь? Ночью ты мне никак не прокомментировал. Как ты оцениваешь поступок? (Ольги Любимовой. - А.Г.)

- Слушай, я занят совершенно другими делами. Наплевать мне на эти поступки.

- Ты не в обиде?

- Да ее знать не знаю, чего я на нее в обиде… Я с ней не знаком.

- Будешь знакомиться, чтобы вопросы задать?

- Да, завтра куплю цветы и пойду…

(Корреспондент «Комсомолки» смеется - довольно искренне.)

- Какие цветы ты купишь новому министру культуры?

(«Ехидно спросил Гамов» - озвучивает корреспондент свою же ремарку.)

- Думаю над этим...

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Очередной раунд агонии»: В Госдуме прокомментировали новые санкции ЕС
«Поддержка должна быть эффективной»: Володин обсудил вопросы конкурентоспособности российского кино
В СК Армении назвали причину смерти экс-директора службы нацбезопасности
ФАС проверит рекламу «Арбидола» о борьбе с коронавирусом
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме
Нетаньяху предъявили обвинения по трём уголовным делам
ЕС назвал имена россиян, добавленных в "черный список"
Экс-министр Украины отметила противоречие слов Зеленского Нюрнбергскому процессу
Минтруд предложил установить новый прожиточный минимум в размере 10 609 рублей
Ученые рассказали, что летучие мыши в России не могут переносить коронавирус 2019-nCoV
Нетаньяху собирается рассказать Путину о «сделке века» Трампа
Украинский премьер Гончарук объявил о планах на пятилетку для вступления в ЕС
ФАС ожидает объяснений мобильных операторов по поводу повышения цен
Признал вину: мэр Уханя намерен подать в отставку
В Госдуме ответили на обвинения в «переписывании» Россией истории
Ростуризм: организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля
Похороны Всеволода Чаплина пройдут 29 января
Помпео считает, что Россия препятствует перемирию в Сирии
Китайцы требуют извинений от датской газеты за карикатуру про коронавирус
Роструд: работники могут отказываться от командировок, учитывая эпидемию коронавируса в Китае
Российская сторона достроит газопровод «Северный поток – 2»
Пик распространения коронавируса наступит через 10 дней
Российская армия начала получать браслеты для отслеживания караульных
Историк прокомментировал обвинения в развязывании второй мировой войны СССР
Семерых россиян добавили в черный список Евросоюза за проведение выборов в Крыму
Полярник рассказал, что будет если в Антарктике начнется потепление
NYT: Трамп предложит Палестине отдать земли Израилю в обмен на мир