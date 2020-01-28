Андрей Макаревич (возможно, в шутку) о новом министре культуры: Да, куплю цветы и пойду... Какие именно? Думаю над этим

...Наш ночной разговор с Андреем Макаревичем имел утреннее продолжение.

У себя в Фейсбуке знаменитый музыкант рассказал об отмене съемок фильма к 50-летию группы «Машина времени» и опубликовал документ (от 19 февраля 2019-го), в котором начальник управления президента по общественным проектам просит Владимира Мединского (тогда - министра культуры) оказать фильму поддержку. Как говорится в этом письме, режиссер Андрей Комаров к юбилею группы собирался снять сборник из 10 новелл, в основу каждой из которых лег бы один из хитов «Машины времени». Принять участие в съемках согласились режиссеры Павел Лунгин, Александр Митта, Михаил Сегал, Борис Хлебников и другие.

«Проект поддержали в Управлении президента по общественным проектам (вот документ), Мединский (на словах) сообщил, что он не против, - поделился Макаревич. - Закончилось все, действительно, на Любимовой (она заведовала кино в Минкульте)».

Андрей Вадимович также отметил, что не знает, произносила ли будущий министр культуры при этом приписанную ей СМИ фразу: «Мы врагов не поддерживаем».

Ознакомившись с постом, я снова позвонил Макаревичу. И - узнал немного нового. По крайней мере - о его настроении...

- Алло, Андрей! Я посмотрел этот документ. А что, много денег надо было?

- Да нет, конечно. Я не помню, я не продюсер, не режиссер. Ничего там безумного не просилось.

- А ты про это когда узнал?

- Тогда же и узнал.

- А чего ничего не сказал?

- Кому?

- Мне хотя бы.

- И что бы изменилось?

- Ничего бы не изменилось. Но все это странно.

- Мы вообще живем в странное время.

- Все равно тебя любят. И - как ты теперь? Ночью ты мне никак не прокомментировал. Как ты оцениваешь поступок? (Ольги Любимовой. - А.Г.)

- Слушай, я занят совершенно другими делами. Наплевать мне на эти поступки.

- Ты не в обиде?

- Да ее знать не знаю, чего я на нее в обиде… Я с ней не знаком.

- Будешь знакомиться, чтобы вопросы задать?

- Да, завтра куплю цветы и пойду…

(Корреспондент «Комсомолки» смеется - довольно искренне.)

- Какие цветы ты купишь новому министру культуры?

(«Ехидно спросил Гамов» - озвучивает корреспондент свою же ремарку.)

- Думаю над этим...