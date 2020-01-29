Анекдоты: На мальчишнике у Василия из праздничного торта вылезла «Упаковщица № 15»
- А ты будешь меня любить, когда я потолстею?
- Я уже.
***
- Новости - как уроки в школе.
- В смысле?
- Узнаешь много информации, которая тебе в жизни на фиг не пригодится.
***
Посмотрели в телике про коронавирус.
На всякий случай выкинули все китайское.
Стоим в пустой квартире.
Голые.
***
Пошел в магазин. Очередь в кассу огромная.
Громко чихнул и произнес:
- Чертов Ухань, зачем я только туда поперся?!
- Становись в очередь, - ответили из очереди. - Мы все из Уханя.
***
Работаю музыкантом в ресторане.
Подходит мужик и заказывает песню:
- Спой мне про китайского казака!
Я в непонятках:
- Я не знаю такой песни. Хоть напой.
Мужик:
- Каким ты был, таким ты и остался, орел степной, казак Ли Хой.
***
Производители лекарств от триппера только на словах за нравственность, в душе они за разврат.
***
Дарить воздушные шарики - странная традиция:
- С днем рождения! Вот держи резиновый мешочек, в который я предварительно надышал.
***
- Есть здесь врач?!
- Да, я патологоанатом.
- Мой муж умирает!
- И уже скоро мы узнаем, какова причина…
***
У учительницы географии Марьи Ивановны было настолько глубокое декольте, что старшеклассники ласково называли его «Марьиванская впадина».
ИСТОЧНИК KP.RU