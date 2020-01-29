2020-01-28T20:13:49+03:00
Анекдоты

Анекдоты: На мальчишнике у Василия из праздничного торта вылезла «Упаковщица № 15»

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- А ты будешь меня любить, когда я потолстею?

- Я уже.

***

- Новости - как уроки в школе.

- В смысле?

- Узнаешь много информации, которая тебе в жизни на фиг не пригодится.

***

Посмотрели в телике про коронавирус.

На всякий случай выкинули все китайское.

Стоим в пустой квартире.

Голые.

***

Пошел в магазин. Очередь в кассу огромная.

Громко чихнул и произнес:

- Чертов Ухань, зачем я только туда поперся?!

- Становись в очередь, - ответили из очереди. - Мы все из Уханя.

***

Работаю музыкантом в ресторане.

Подходит мужик и заказывает песню:

- Спой мне про китайского казака!

Я в непонятках:

- Я не знаю такой песни. Хоть напой.

Мужик:

- Каким ты был, таким ты и остался, орел степной, казак Ли Хой.

***

Производители лекарств от триппера только на словах за нравственность, в душе они за разврат.

***

Дарить воздушные шарики - странная традиция:

- С днем рождения! Вот держи резиновый мешочек, в который я предварительно надышал.

***

- Есть здесь врач?!

- Да, я патологоанатом.

- Мой муж умирает!

- И уже скоро мы узнаем, какова причина…

***

У учительницы географии Марьи Ивановны было настолько глубокое декольте, что старшеклассники ласково называли его «Марьиванская впадина».

ИСТОЧНИК KP.RU

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