«Роснефть» избавляется от «чужих» и дорогих катализаторов

Ежегодно «Роснефть» тратит на закупку катализаторов гидроочистки для своих НПЗ 2,5 млрд. рублей. Понятно, что значительную долю в этой сумме составляет прибыль зарубежных производителей (9 из 10 катализаторов гидроочистки – импортного производства). Еще - издержки на транспортировку - а это как минимум тысяча 20-тонных грузовиков на длительном маршруте. Да и курс евро – не в пользу импортных составляющих. Однако выбирать не приходилось: технологических возможностей в России не было.

Теперь есть. Опытно-промышленный комплекс пущен на базе Новокуйбышевского завода катализаторов, который входит в структуру «Роснефти». Здесь начали отрабатывать технологии производства катализаторов гидроочистки дизельного топлива и вакуумного газойля, а также других процессов нефтепереработки с прицелом на крупнотоннажное производство.

Опытно-промышленный комплекс состоит из 9 технологических линий и 5 вспомогательных блоков, которые оборудованы средствами контроля, измерения и управления процессами производства катализаторов. Комплекс производит 6 тонн катализаторов в месяц.

Развитие производства до промышленных масштабов позволит «Роснефти» к 2024 году вдвое сократить зависимость от импорта. Сократятся также производственные и транспортные издержки. Компания планирует производить катализаторы не только для себя, но и для других нефтеперерабатывающих предприятий.

«Роснефть» избавляется от импортной зависимости на протяжении нескольких лет. Например, на ее НПЗ используется больше 60% катализаторов риформинга бензина, произведенных Ангарским заводом, который также входит в структуру «Роснефти».

В первые месяцы 2021 года на Ангарском заводе запланирован пуск новой установки мощностью 600 тонн в год по производству катализаторов риформинга и изомеризации бензина, что должно обеспечить потребности всех российских НПЗ.

- В ближайшее время мы будем делать упор на развитии производства катализаторов риформинга и гидроочистки дизельного топлива. В среднесрочной перспективе планируем освоить производство катализаторов изомеризации, гидроочистки и гидрокрекинга вакуумного газойля. Наша стратегическая цель - в течение ближайшего года-полутора решить вопрос обеспечения 100% потребностей наших НПЗ в данных катализаторах, конкурентоспособных по качеству и цене. После этого будем активно выводить нашу продукцию на рынок, - отметил вице-президент «Роснефти» Александр Романов.