В Тюменской области приступили к выплате материнского капитала на первенцев

Кому Новый год, а кому день рождения… Лилия Костенко стала мамой 1 января. Сейчас она заканчивает пятый курс медицинского университета в Тюмени.

«Я узнала об этой социальной выплате от мамы, которая увидела передачу с выступлением губернатора, – пояснила Лилия. - Мы решили, что эти деньги пойдут на приобретение собственного жилья. Я считаю, что материнский капитал - это очень хорошая поддержка для молодых семей».

Новая мера социальной поддержки введена в рамках реализации национального проекта «Демография» по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора. По мнению главы региона, сложнее всего принять решение по рождению первого ребенка.

«Разве справедливо, например, что региональный материнский капитал выплачивается только в случае рождения третьего или последующих детей? Рождение второго ребенка поддерживает федеральный бюджет. Решиться на рождение первенца для молодых семей — важный и непростой шаг. Поэтому предлагаю ввести в области практику выделения материнского капитала на рождение первого ребенка всем женщинам, не менее пяти лет проживающим в регионе. Кроме студенческих семей – их от ценза оседлости справедливо будет освободить», - отметил 21 ноября 2019 года в послании Тюменской областной думе Александр Моор.

Всего с 1 января 2020 года в органы социальной защиты населения Тюменской области поступило 21 заявление о предоставлении выплаты.

По поручению губернатора региональный материнский капитал в размере 150 тысяч рублей выплачивается на рожденного или усыновленного первого ребенка, появившегося на свет начиная с 1 января 2020 года в семьях, проживающих в Тюменской области не менее пяти лет. При этом для студенческих семей проживать на территории региона в течение пяти лет необязательно: на дату рождения первого ребенка оба родителя должны обучаться по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях или государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных в Тюменской области.

Процесс оформления материнского капитала очень прост. Самый быстрый способ подачи заявления – в электронной форме через региональный портал госуслуг uslugi.admtyumen.ru. Подать заявление также можно в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе на сайте mfcto.ru). Дополнительную информацию о выплате можно получить в информационно-справочной службе по телефонам: 8800-100-12-90, 8 (3452) 56-63-30, 8 (3452) 68-88-86.