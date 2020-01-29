Россия готова расширить совместный вылов рыбы с Японией

С 27 по 31 января в Токио проходит визит президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгия Мартынова, где обсуждается расширение сотрудничества России и Японии по совместному вылову и переработке рыбы и других водных биоресурсов.

Так, в 2015 году группа приморских компаний «Доброфлот» впервые организовала совместный промысел с рыбаками из Японии в открытой части Мирового океана за пределами исключительной экономической зоны России и Японии. Такое сотрудничество позволяет расширить возможности обеспечения продовольственной безопасности России.

Сотрудничество по приемке и глубокой переработке свежевыловленной рыбы можно развивать и на других видах промысла. Российские и японские рыбаки могли бы вести совместное освоение тихоокеанского кальмара, анчоуса, тихоокеанской сардины и скумбрии, которые добываются в японских и российских экономических зонах, а также в прилегающих районах Мирового океана.

С 2015 года российский плавзавод «Всеволод Сибирцев» принимает у японских рыбаков необработанную рыбу-сырец для глубокой переработки в Мировом океане и дальнейшей доставки отечественной продукции на российский берег. В 2018 году объем поставок достиг пикового значения в 8800 тонн. Сокращение объемов по результатам 2019 года (6600 тонн) является причиной пассивности японских рыбаков в текущем 2020 году, что вызывает беспокойство российской стороны, которая надеется на продолжение продуктивного сотрудничества в будущем.

Несмотря на снижение объемов вылова в 2019 году, российские рыбаки считают перспективным российско-японское сотрудничество, которое способствует укреплению взаимоотношений двух стран. Это редкий случай взаимодействия предприятий, когда японцы выступают в роли поставщиков необработанного сырья, а более технологически развитое российское производство - в роли производителей, выпускающих продукцию глубокой переработки для поставки на внутренний российский рынок.

Проект высоко оценен Правительством Японии и Росрыболовством как пример уникального сотрудничества двух стран по совместному освоению ресурсов Мирового океана.