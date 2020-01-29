Двойные урожаи и горящие торфяники: как нам аукнется аномальная зима

Снега в Москве в 5 раз меньше, чем должно быть в конце января. Да и этот появился лишь после вчерашнего снегопада – самого сильного с начала зимы, какой бы издевкой это ни звучало, целых 6 мм осадков нападало! И метеорологи гордо отчитались: высота сугробов в столице к 29 января – аж 8 сантиметров. Хилые сугробы наверняка растают, потому как прогнозах на ближайшие дни – сплошная оттепель.

Если со снегом пусто, то с температурой густо: январь-2020 в столице на 9,1 градуса теплее климатической нормы. За 140 лет метеонаблюдений такого теплого января не было еще ни разу, нынешний - рекордсмен.

Если декабрь с январем не задались, может, февраль отомстит за них лютой стужей и метелями? Но нет. По расчетам Гидрометцентра России и центра “Фобос”, и финальный месяц зимы окажется теплее нормы:

- Февраль будет холоднее января, но теплее-то уже и некуда. Возможно, в отдельные ночи подморозит до -15, однако в целом сильных холодов не ждем, - поделились с “КП” прогнозом главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В общем, нынешняя зима небывало теплая и на редкость бесснежная. Какие могут быть последствия у столь необычной погоды?

ДАЧНИКАМ ПОВЕЗЛО

- Для сельского хозяйства теплая зима не страшна. Вот если были бы резкие перепады температуры, когда после оттепели ударил 20-градусный мороз, тогда озимые бы вымерзли. А поскольку все время тепло, то и отсутствие снега не опасно, – уверен начальник Ситуационного центр Росгидромета Юрий Варакин. - Сейчас почва на полях промерзла всего на 15 сантиметров. А обычно промерзание грунта у нас метр и больше.

- Вреда для растений точно нет, – согласна Татьяна Позднякова. - И даже если в феврале ударят холода, ничего страшного не будет. Деревья и кустарники не успели проснуться настолько, чтобы стать уязвимыми, чтобы морозы погубили почки или еще как-то навредили. Вегетация наступает, когда среднесуточная температура несколько дней подряд удерживается выше +5. Такой теплыни все-таки не было.

Если уж совсем честно, то аномальная зима не просто не страшна для дачных посадок, садов и клумб, а очень даже полезна. Московская область относится к зоне рискованного земледелия, как раз из-за холодного климата. А сейчас мы словно переехали в более плодородные южные регионы.

- Теплая зима пойдет на благо, - обнадеживает Татьяна Позднякова, не только метеоролог, но и опытная дачница. - Снега мало, сойдет он быстро. Земля быстрее прогреется, так как тепло не будет тратиться на таяние сугробов. Дачники у нас готовы уже чуть ли не феврале сажать картошку. Это, конечно, перебор. Но в конце апреля уже вполне реально – хотя обычные сроки первая декада мая. Особо ретивые энтуазиасты могут получить два, а то и три урожая некоторых огородных культур.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ЖДАТЬ ЛИ ЗАСУХИ?

А как же весеннее половодье? Если снега нет, то и таять нечему? Может, это хорошо – паводка не будет, уж точно никого не затопит, МЧС может расслабиться? Или плохо – ведь уже и прошлым летомписали об обмелении Волги и чуть ли не экологической катастрофе? С этим вопросом все сложно. И многое будет зависеть от погоды в феврале, марте и даже апреле. Осень же, напомню, в Москве и соседних регионах выдалась очень сухой (см. таблицу). Горожанам радость, а вот природе? Да еще и в букете с бесснежной зимой?

- В ноябре и в декабре осадков было меньше нормы, в январе уже более-менее. И в сумме за холодный сезон влага в дефиците. Что это значит? Снег, который выпадет в феврале и первой половине марта, быстро растает и впитается в сухую почву. И половодье будет слабенькое. У нас могут не наполниться водохрнилища. А Московский регион обеспечивают водой именно они - Можайское, Иваньковское, Рузкое и другие, - предупреждает Юрий Варакин. - Ниже по течению Волге ситуация лучше, там воду даст бассейн реки Камы, где снега достаточно. А вот Ока и верховья Волги почти ничего не дадут.

- Часть водохранилищ еще с осени оказались не заполненными водой, так как погода была сухая. Но в январе мы норму по осадкам перевыполнили. И в феврале снега добавится. При этом почва не промерзла. И есть шанс, что когда начнется тепло, вода от таяния снега не просто быстро стечет в реки или испарится, а просочится в землю, пополнит грунтовые воды и через родники окажется в реках. А постепенное пополнение реки более благодатно для поддержания уровня воды, чем стремительное половодье, - надеется на лучшее Татьяна Позднякова. - Почему в прошлом году Волга оказалась без воды? Сбросили воду с Камского водохранилища, так как оно было переполнено. Рассчитывали, что весеннее половодье его пополнит, снега вроде было достаточно. Но почва тогда была промерзшей, что препятствует проникновению влаги, теплая солнечная погода наступила резко, и весь снег испарился, а не превратился в воду. А когда земля не промерзшая, больше шансов, что даже те крохи снега, которые у нас есть, пополнят реки. Гидрологи будут делать съемку в марте и дадут точный прогноз.

В ТОРФЯНИКИ ЗАКАЧИВАЮТ ВОДУ

- Не хочется армагеддонить сейчас, так как впереди еще полтора зимних месяца (как минимум до 15 марта с точки зрения климата в наших широтах зима. Обычно так бывает, во всяком случае). Но если в конце зимы и весной осадки будут в дефиците, и к тому же апрель и май окажутся жаркими, увеличится пожарная опасность, - не радует Юрий Варакин. - В первую очередь речь идет о торфяниках. Не только в Московской, но и во Владимирской, Тверской, Рязанской областях. Чтобы не повторился 2010 год, когда столица задыхалась в дыму от торфяных пожаров, в Москве и Подмосковье уже в конце января начали проводит обводнение торфяников.

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

- Клещи проснулись посреди зимы, предупредили в Роспотребнадзоре. Речь идет о единичных случаях, но все равно в лесу надо быть внимательными. Особенно если берете на природу собаку. Люди зимой, даже такой теплой, как сейчас, все-таки одеты основательно, клещам забраться под одежду сложнее, чем летом. А животных осматривайте. В феврале будет холоднее, клещи размножаться не будут, успокаивает Татьяна Позднякова.

- Животные, которые обычно проводят зиму в спячке (медведи, ежи, барсуки, енотовидные собаки), из-за погодных аномалий могут быть истощены. Но если придет ранняя весна, они быстро насытятся и вернут форму.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756425" frameborder="0"></iframe> В Подмосковье из-за теплой погоды начали просыпаться ежики.

- Зайцы, как положено, к зиме сменили серую шкурку на белую. Без снега они заметнее для хищников.

- Птицам хорошо – в бесснежную зиму легче найти корм (семена и заснувших на зиму насекомых). А энергии при плюсовой температуре нужно меньше, чем в стужу. В холодные зимы часть птиц погибает, сейчас риск нет. Так что летом пернатых может стать больше.

- Лосям и кабанам тоже проще питаться. Кабанам не надо разрывать сугробы, чтоб добраться до корней растений. Лоси, кроме веточек и коры, могут пожевать еще и грибы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751245" frameborder="0"></iframe> В декабре в Москву пришла весна.

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