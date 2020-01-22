Метеорологи объяснили, почему погода в Москве сошла с ума

Экстремально теплая и махрово-красная (по цвету синоптических карт, показывающих аномалии температуры) - такими эпитетами описал нынешнюю зиму и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Хотя можно было бы сказать проще. Зимы в Москве нет. Да и не только в Москве, во всей Европейской части России.

Куда делась? Кто виноват?

Объяснить подробности для “КП” взялся начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его мнению, дело в странной атмосферной циркуляции во всем Северном полушарии – расклад сил там совсем не такой, что обычно бывает зимой.

Зеленый свет для циклонов

- Давайте посмотрим на Северное полушарие сверху, как будто мы стоим на полюсе. В погоде все взаимосвязано, нельзя разделять Сибирь, Канаду и Аляску. Мы увидим два центра высокого атмосферного давления: Сибирский антициклон и Азорский максимум. И два мощных центра низкого атмосферного давления, где формируются циклоны (а зимой именно они приносят тепло): Исландский минимум в Атлантическом океане, между Исландией и Гренландий, и Алеутский минимум в Тихом океане, он влияет в основном на Канаду, Аляску, отчасти на наш Дальний Восток.

Так вот. Ежегодно зимой холодный воздух из Арктики формирует мощный Сибирский антициклон – это область высокого атмосферного давления, которая и обеспечивает обычно морозные зимы в Сибири. Оттуда стужа проникает на восток через Уральские горы, и дальше в среднюю полосу – так складывается привычная нам зима. Антициклон, как правило, разрастается от Норильска и Тикси до Красноярска и Якутска, Омска и Урала, на юге - до Байкала и границы с Монголией.

Однако в декабре 2919 года сибирский антициклон сформировался очень слабеньким, я бы сказал, чахоточным. И намного южнее, чем обычно. Его центр находится не к северу от Красноярска, как положено по классике климатического жанра, а на территории Монголии и Китая, у нас он охватывает Бурятию и Забайкалье.

При этом исландский минимум очень активен, оттуда один за другим идут циклоны. Как про рельсам движутся, уже два месяца подряд, с интервалом в 7 – 10 дней (это срок жизни циклон) - через север Скандинавии, Ботнический залив, Архангельскую область, Республику Коми. И это в общем-то нормально, каждый год так происходит. Однако сейчас атлантические циклоны не встречают на своем пути забор из высокого давления, потому как Сибирского антициклона нет на месте, и проскакивают дальше - вдоль побережья Северного Ледовитого океана, за Полярный Урал и еще восточнее.

Азорский максимум над центральной Атлантикой, кстати, тоже сейчас слабоват. А именно он дарит жаркую солнечную погоду Европе, особенно в Испании, Португалии, Франции. Впрочем, снегопады в Испании я бы с этим не связывал – там дело в циклонах и в горном рельефе. Когда атмосферный фронт циклона встречается с горной грядой, выпадает снег или дождь, в зависимости от температура. В горных районах Пиренейского полуострова снег не редкость, там и горнолыжные курорты есть. Если помните, в прошлые годы заметало и Саудовскую Аравию, и Израиль. Так что испанские и иранские метели удивляют скорее по по контрасту: как это, в Москве снега нет, а в Испании есть?

Так будет ли зима?

- До конца января и в начале февраля перемен в погоде не будет, - констатирует Юрий Варакин. - Ждем, что в середине февраля произойдет смена циркуляции в средней тропосфере, на высоте 3 – 5 км. Холод из Арктики пойдет вместо Канады (а в Квебеке, на широте Ростова-на-Дону, сейчас отлична зима с сугробами и 20-градусными морозами! И на Чукотке со стужей все в порядке) на Карское и Восточно-Сибирское моря, Таймыр и Красноярский край. Сибирский антициклон займет свое место, усилится и устроит нам все же реальную зиму под конец календарной.

СПРАВКА "КП"

СТРАННОСТИ ПОГОДЫ В ЯНВАРЕ-2020

- В Москве – самый теплый январь за 140 лет, погода как в апреле! Температура выше нормы на 9 градусов, с начала года установлены 3 суточных температурных рекорда.

- Рекорды по теплу побиты в большинстве регионов Европейской части России, от Архангельской области до Смоленской.

- Аномально тепло, на 10 – 15 градусов выше нормы на Урале, в Красноярском крае, Томской области и многих других регионах Сибири, хотя там все же минус и снега полно.

- Ледоход начался на реках Ярославской, Костромской, Вологодской областей – они вскрылись ото льда уже в январе. В Ленинградской области дошло до паводков!

- В Испании циклон “Глория” обрушил на средиземноморское побережье и Балеарские острова 14-метровые волны и ураганный ветер. Пострадали прибрежные города, был закрыт порт Валенсии, отменены уроки в школах. Во внутренних районах – небывалые для Испании снегопады, перекрыты дороги. 4 человека погибли.

- В Иране замело снегом Тегеран и северные районы страны, были закрыты школы, с перебоями работал аэропорт – здесь снегопады редчайшее явление.

- В Пакистане из-за небывало мощных снегопадов, лавин, дождей и наводнений в январе погибли около 100 человек.

- Венеция едва успела оправится после декабрьского сильнейшего наводнения, как в январе ее знаменитые каналы обмелели, включая Гранд-канал.

- В Австралии только что взяли под контроль катастрофические лесные пожары, как на на страну обрушились ливни. Они помогли справится с огнем. Но затоплены дома, закрыты многие дороги.