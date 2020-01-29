Федерер отыграл семь матчболов с помощью мата

Этот четвертьфинал на Australian open уже вошел в историю. 20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер в матче со 100-й ракеткой мира американцем Теннисом Сандгреном отыграл 7 матчболов. При этом в самые критические моменты 38-летний швейцарец помогал себе крепким словцом, за что и поплатился.

А сдал его арбитру на вышке линейный судья, что очень задело Федерера. Роджер очень удивился, ведь он ругался на смеси английского и базельского диалекта немецкого языка.

- Если вы слышали, то почему сами не сказали? Судья на линии уверена на сто процентов? Она из Швейцарии? Она уверена, но вы не уверены, хотя дистанция одинаковая. Что вы говорите! — сказал Федерер арбитру Марьяне Вельович после замечания.

Но после победы теннисист успокоился и признал свою вину.

- Я же не на весь стадион выругался. Но никаких проблем я не вижу и принимаю наказание. На каком языке ругался? На смеси языков. Видимо, линейный арбитр тоже на них говорит. В следующий раз буду аккуратнее, - сказал Федерер после матча.

За что еще штрафуют в теннисе

Роджер Федерер еще хорошо отделался. Бывали случаи и покруче.

К примеру, американка Серена Уильямс на тренировке в Лондоне так разозлилась, что стала бить ракеткой по корту. С какой же силой надо было это делать, если организаторы оштрафовали за «порчу газона» и на $10 000!

Наш Даниил Медведев дважды попадал на крупные штрафы. Один раз за то, что он лупил ракеткой по щиту. Это обошлось ему в $10 000 долларов. А вот после того, как теннисист стал бросать мелочь в арбитра и обвинил его в предвзятости, ему уже пришлось заплатить $14 500.

Но рекордсменом в этом «виде программы» является австралиец Ник Кирьос, который прошлым летом на турнире в Цинциннати был оштрафован на 113 тысяч долларов. 85 000$ из них пришлись на 5 случаев неспортивного поведения. Остальное — за нецензурные ругательства, а за то, что теннисист п испортил теннисный мяч и покинул корт.

Кстати, это далеко не первая выходка «сумасшедшего австралийца». Однажды Ник Кирьосу на Уимблдоне специально запулил мячом в Рафу Надаля и был оштрафован за неспортивное поведение - на $8000.