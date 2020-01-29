2020-01-29T14:15:52+03:00
Спорт

Федерер отыграл семь матчболов с помощью мата

Знаменитого швейцарского теннисиста оштрафовали за нецензурную брань на 3 000 долларов
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Знаменитого швейцарского теннисиста оштрафовали за нецензурную брань на 3 000 долларовЗнаменитого швейцарского теннисиста оштрафовали за нецензурную брань на 3 000 долларовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Этот четвертьфинал на Australian open уже вошел в историю. 20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер в матче со 100-й ракеткой мира американцем Теннисом Сандгреном отыграл 7 матчболов. При этом в самые критические моменты 38-летний швейцарец помогал себе крепким словцом, за что и поплатился.

А сдал его арбитру на вышке линейный судья, что очень задело Федерера. Роджер очень удивился, ведь он ругался на смеси английского и базельского диалекта немецкого языка.

- Если вы слышали, то почему сами не сказали? Судья на линии уверена на сто процентов? Она из Швейцарии? Она уверена, но вы не уверены, хотя дистанция одинаковая. Что вы говорите! — сказал Федерер арбитру Марьяне Вельович после замечания.

Но после победы теннисист успокоился и признал свою вину.

- Я же не на весь стадион выругался. Но никаких проблем я не вижу и принимаю наказание. На каком языке ругался? На смеси языков. Видимо, линейный арбитр тоже на них говорит. В следующий раз буду аккуратнее, - сказал Федерер после матча.

За что еще штрафуют в теннисе

Роджер Федерер еще хорошо отделался. Бывали случаи и покруче.

К примеру, американка Серена Уильямс на тренировке в Лондоне так разозлилась, что стала бить ракеткой по корту. С какой же силой надо было это делать, если организаторы оштрафовали за «порчу газона» и на $10 000!

Наш Даниил Медведев дважды попадал на крупные штрафы. Один раз за то, что он лупил ракеткой по щиту. Это обошлось ему в $10 000 долларов. А вот после того, как теннисист стал бросать мелочь в арбитра и обвинил его в предвзятости, ему уже пришлось заплатить $14 500.

Но рекордсменом в этом «виде программы» является австралиец Ник Кирьос, который прошлым летом на турнире в Цинциннати был оштрафован на 113 тысяч долларов. 85 000$ из них пришлись на 5 случаев неспортивного поведения. Остальное — за нецензурные ругательства, а за то, что теннисист п испортил теннисный мяч и покинул корт.

Кстати, это далеко не первая выходка «сумасшедшего австралийца». Однажды Ник Кирьосу на Уимблдоне специально запулил мячом в Рафу Надаля и был оштрафован за неспортивное поведение - на $8000.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 29 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Кубка Английской Лиги
Футбол, матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 29 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 29 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч полуфинала Кубка Английской Лиги
Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ
Футбол, матч Вест Хэм - Ливерпуль 29 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 29 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 18 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ
Валенсия - Барселона 25 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча 21 тура чемпионата Испании по футболу
Футбол, матч Валенсия - Барселона 25 января 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 января 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 21 тура чемпионата Испании по футболу
Стартовые номера Косторной, Трусовой и Щербаковой на произвольную программу чемпионата Европы по фигурному катанию
Стало известно, во сколько выйдут на лед российские фигуристки в произвольно программе Чемпионата Европы по фигурному катанию 25 января 2020 года
Новости 24
"Сделало много полезного": Путин заявил, что правительство Медведева работало в непростых условиях
Путин - о коронавирусе: Вопрос в том, насколько мы готовы к этому явлению
В МИД России оценили слова Эрдогана о несоблюдении соглашения по Сирии
Воспитательница оставила гневное послание на животе ребенка и рассердила его мать
Генпрокуратура РФ выступила за сокращение числа арестов за нетяжкие преступления
Путин на совещании по коронавирусу: Сделать всё, чтобы у нас ничего подобного не было
Задержанным по делу Голунова полицейским вменяют фальсификацию доказательств
Ученые рассказали, когда на Солнце произойдет вспышка, способная уничтожить Землю
В Верховной Раде объяснили украинцам введение налога на соцсети «войной в Донбассе»
В Ираке разбился американский военно-транспортный самолет
В 2020 году дефицит бюджета США составит один триллион долларов
Американцы ищут связь между коронавирусом и пивом Corona
"Справедливая Россия" предложила выплачивать компенсации семьям, в которых детям не предоставили место в саду
Врачи объяснили, защитит ли медицинская маска от коронавируса
Песков прокомментировал идею прописать в Конституции термин «верховный правитель»
"Туризм в Китай и из Китая приостановлен": Горин рассказал об аннулировании путевок в КНР из-за коронавируса
Песков заявил, что Кремль не будет вмешиваться в работу СК по делу Голунова
В Кремле прокомментировали идею дать МВД онлайн-доступ к данным россиян
"Алчные недоучки": В Госдуме раскритиковали кампанию против исторической памяти на Украине
Вопрос с приглашением Зеленского на парад Победы в Москву еще не решен
Путин проведёт совещание с Голиковой, Мурашко и Поповой по предупреждению коронавируса
Телеканал RT собрал более 10 миллиардов просмотров на YouTube
Таиланд начинает массовую проверку гидов на наличие коронавируса
Минфин предложил режим "одного окна" для предоставления бухотчетов организациями
Россияне назвали зарплату, при которой готовы усердно работать