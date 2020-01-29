2020-01-29T18:10:41+03:00
В мире

Минобороны: госсекретарь США видит в террористах на танках мирных граждан

Американцы лелеют управляемый хаос в Идлибе, и мешают восстановлению сирийских городов
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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В Минобороны России совсем не удивлены лицемерию госсекретаря США Майкла Помпео, который заявил о посетившем Госдеп "беспокойстве" из-за "масштабного наступления" России и Сирии на якобы "мирных жителей" Идлиба. Как можно было перепутать сладкое с соленым, или "невинных мирных граждан" с артиллерией и бронетехникой с символикой "Аль-Каиды"* и "Джабгат ан-Нусре"* в Минобороны не понимают.

- За весь период активного противостояния России международному терроризму в Сирии не было ни одного публичного заявления Госдепартамента США в поддержку этой борьбы. Более того, все нравоучения Госдепа по Сирии и "обеспокоенности" якобы страданиями "мирных жителей" выходят в свет исключительно в моменты сокрушительного поражения террористов и долгожданного освобождения мирных сирийцев. На этом фоне была неудивительна молчаливая поддержка последних недель Госдепом мощного и скоординированного наступления из зоны деэскалации "Идлиб" крупных сил террористов на бронетехнике из "Аль-Каиды"* и "Джабгат ан-Нусры"*, которых Помпео назвал "невинными мирными жителями", - заявил "Комсомолке" официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель Минобороны отметил, что в боевой сводке на утро 29 января в результате оборонительных действий и контрнаступления сирийских правительственных войск на границе зоны деэсклации "Идлиб" уничтожены и захвачены 8 "невинных" танков, более 15 "невинных" боевых машин пехоты, 49 "невинных" пикапов с крупнокалиберным вооружением, 8 "невинных" джихад-мобилей, 4 "невинных" ударных БПЛА и десятки артиллерийских орудий разных калибров.

Американцы опять не заметили, как у них под носом сосредоточилась "невинная" армия террористов с боевой техникой.

Напомним, что во вторник Помпео заявил в Twitter следующее: "Беспощадные действия России, иранский режим, "Хезболла" и режим Асада напрямую препятствуют установлению режима прекращения огня на севере Сирии".

Но позвольте... Россия всегда дружила с Сирией, Иран пока соседствует с ней, а при режиме Асада страна начала развивать туристический бизнес, сельское хозяйство, текстильную промышленность, добычу нефти. И тут хочется поинтересоваться у главы внешнеполитического ведомства США: а какое вообще дело до Сирии Америке, которая находится на другом континенте?!

Без помощи США были освобождены и сейчас, в отличие от стертой с лица земли бомбардировками США Ракки, самостоятельно налаживают мирную жизнь сирийцы в Алеппо, Пальмире, Хаме, Хомсе, Думе, Деръа, Сувейде, Кунейтре, Дейр-Эз-Зоре…

- Причиной же главных трудностей восстановления мирной жизни сирийцами является именно Госдеп, небрезгующий ничем в реализации жесточайших санкций, блокирующих любую продуктовую, медицинскую, вещевую и финансовую помощь действительно невинным мирным сирийцам на освобожденной от террористов территории их страны, - отмечает Конашенков.

*запрещенные в РФ террористические организации

ИСТОЧНИК KP.RU

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