28 Янв. 2020 2020-01-28T06:35:22+03:00

Помпео заявил, что Иран и Россия препятствуют перемирию в Сирии Фото: REUTERS

Госсекретарь США обвинил страны в нападениях на жителей Идлиба и западной части Алеппо

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Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Иран и официальный Дамаск в нападении на жителей Идлиба и западной части Алеппо. По его словам, эти страны якобы напрямую препятствуют установлению перемирия на севере Сирии, а также безопасному возвращению сотен тысяч перемещенных лиц на севере Сирии в свои дома.

- Циничные действия России, иранского режима, Хезболлах и режима Асада напрямую препятствуют установлению перемирия на севере Сирии. Мы обсуждаем эти варварские атаки и призываем к немедленному перемирию, - написал Помпео на своей странице в Twitter.

Помпео также заявил, что Вашингтон готов принять "самые решительные дипломатические и экономические меры" против властей Сирии, а также государств, которые оказывают республике поддержку.

- Соединенные Штаты осуждают неоправданные нападения на жителей северо-западной части Сирии. Мы призываем к немедленному прекращению огня и обеспечению полного доступа в пострадавшие районы гуманитарных организаций для облегчения страданий сотен тысяч людей, бежавших от непрекращающихся бомбардировок, - заявил Госсекретарь США.

Напомним, сайт kp.ru ранее писал, что боевики предприняли несколько попыток атак в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, все нападения отразила армия САР. В боях погибли трое солдат, еще 25 военнослужащих получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU