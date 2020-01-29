Начала работу выставка документов из архивов Нюрнбергского процесса

В Государственной публичной исторической библиотеке России открылась документальная экспозиция, посвященная Нюрнбергскому процессу. Посетителям представлены книги и печатные издания разных лет, фотографии и документы, призванные напомнить об основных вехах подготовки и хода суда народов, о его предпосылках и итогах.

Экспозиция “Нюрнбергский процесс: взгляд из Москвы” будет показана сначала в Москве, а на протяжении последующих двух лет в других российских городах, а также на площадках Российских центров науки и культуры, расположенных за рубежом, в Совете Европы и штаб-квартирах ООН и ЮНЕСКО.

Цель выставки – напоминание о выводах, сделанных в ходе Нюрнбергского процесса «Это особенно актуально сделать сейчас, когда тот мир, который существовал 75 лет, на наших глазах рушится, а итоги Второй мировой войны пересматриваются», - рассказала «КП» директор Фонда Александра Печерского Юлия Макарова. По ее словам, Нюрнбергский процесс начинался в атмосфере единства держав-победительниц, а заканчивался уже после начала Холодной войны: «Подсудимые пытались затянуть процесс, они надеялись, что разногласия между западными странами и Советским Союзом зайдут так далеко, что никакая совместная деятельность окажется невозможной. Но это не сработало. И в этом один из важнейших уроков Нюрнберга: каковы бы ни были расхождения, всегда есть возможность объединиться для борьбы с абсолютным злом, каким был нацизм».

Один из экспонатов – собрание документов Гаагских мирных конференций XIX и XX веков. Оно представлено не случайно, так как именно с Гаагских мирных конференций, инициированных более ста лет назад российским императором Николаем II, и зародились международные судебные процессы. На проведении открытого международного суда над нацистами настоял Советский Союз. Закрытый для Запада СССР настаивал на проведении открытого процесса, а западные «демократии» хотели без суда и следствия расстрелять нацистских преступников. Сославшись на международное право, а именно на решения, принятые в ходе мирных конференций в Гааге и инициированные дореволюционной Россией, советские правоведы смогли добиться открытого суда, за ходом которого следил весь мир.