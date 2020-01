Агнец Божий с отреставрированного Гентского алтаря напугал Интернет

Закончилась реставрация элементов знаменитого Гентского алтаря в католическом кафедральном соборе Святого Бавона в Бельгии (St Bavo’s Cathedral in Belgium)— той самой его части, на которой братья Хуберт и Ян ван Эйки (Hubert and Jan Van Eyck) изобразили сцену поклонения мистической овечке (Adoration of the Mystic Lamb) — Агнцу Божьему (Lamb of God), как принято её называть.

Центральная сцена поклонения Агнцу после реставрации.

После реставрации взгляд Агнца стал человеческим. Морда — вполне себе овечья прежде — превратилась в лицо. Весьма выразительное. Многие прониклись мистическим трепетом. А некоторые и ужаснулись. Как сообщил портал ScienceAltrn, соцсети сейчас полны впечатлений напуганных пользователей — особенно из числа тех, которые видели алтарь прежде и взглянули теперь снова на открывшейся недавно экспозиции под названием «Возвращение агнца». Того, кто возвратился спустя 3 года, называют кошмарным, человекообразным, жуткой химерой, чудовищем, гуманоидом и даже сравнивают с пришельцем из космоса.

Слева: прежний биологически правильный Агнец. Справа: Агнец очеловеченный реставрацией.

Мистический облик жертвенной овце придали в первую очередь глаза. До реставрации они выглядели бледно и находились по бокам головы, как это и предусмотрено природой для мелкого рогатого скота. «Новые» - стали гораздо ярче, яснее, сместились вперед и сблизились друг с дружкой. Стали почти как у людей. Реставраторы дополнили к глазам набухшие веки, оттенили надбровные дуги и разместили поверх лба, который теперь кажется шире, нечто вроде кудрявого чубчика.

Сходство с человеческим лицом усугубили изменения в нижней части овечьей морды — сузились челюсти, появились элементы, похожие на пухлые губы. Ко всему прочему глаза, направленные прямо, начали создавать иллюзия того, что агнец не отводит от наблюдателя своего пристального — пронизывающего - взгляда. Одно слово: страшно. Пусть даже не всем.

Пользователи соцсетей обвиняют реставраторов. Мол, они нарочно «испортили» овцу — очеловечили её, чтобы придать божественный вид. Ведь слова «Агнец Божий» и собственно сам Агнец олицетворяют Иисуса Христа, которого поминает Иоанн Креститель. О чем в евангелии от Иоанна (Ин. 1:29) имеется соответствующая запись:

«На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира».

Реставраторы, работу которых организовал Королевский институт культурного наследия (Belgium's Royal Institute for Cultural Heritage) вину не признают. Хелен Дюбо (Hеlеne Dubois), возглавляющая их команду, признаёт, что шокирована. Но уверяет: прежний Агнец был неправильным. Представлял собой изображение, дописанное неизвестным автором спустя более, чем 100 лет. Под поздними красками и лаком, нанесенными поверх оригинального образа, был совсем другой Агнец — человекообразный. Об этом свидетельствовали предварительные рентгеновские исследования. Потом осторожно — сантиметр за сантиметром - снимая лишние слои, реставраторы обнажили, что называется, первоначальный замысел.

Реставраторы сняли слои краски, покрывавшие оригинальное изображения.

Короче, Агнца в виде «кошмарного гуманоида» написали сами братья Эйки еще в 1432 году. По каким-то свои соображениям, которые, наверное, еще тогда не все разделяли. И может быть, тоже пугались.

- Спустя почти 500 лет он снова глядит на нас, - восхищаются те, кому возвратившийся Агнец понравился.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Гентский алтарь — створчатый, состоит из 24 панелей, на которых изображены 258 человеческих фигур, поклоняющихся Агнцу Божьему. Заказал и оплатил его некто Йос Вейдт. На алтаре имеется надпись, из которой следует, что работать над ним начал Губерт ван Эйк - «величайший из всех», а закончил его брат Ян - «второй в искусстве».

Алтарь до и после реставрации.

Алтарь был освящен 6 мая 1432 года. Его высота 3,5 метра, ширина — в раскрытом виде — 5 метров.

Гентский алтарь считают первым крупным произведением, написанным маслом.