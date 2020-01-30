"Ливерпуль" победил "Вест Хэм" 2:0 и оторвался на 19 очков от преследователей в АПЛ

В среду, 29 января, футболисты "Ливерпуля", который в этом сезоне еще ни разу не проиграл в 23 играх чемпионата Англии, гостил в выездной игре 18 тура у "Вест Хэма". Этот поединок был перенесен с одного из прошлых игровых дней и благодаря этой встрече команда Юргена Клоппа, которая на 16 очков оторвалась от "Манчестер Сити", сравнялась бы со всеми лидерами в АПЛ по количеству поединков. Для "Ливерпуля" 24-й поединок сезона против 17-й команды Премьер-Лиги сложился хорошо. Статус фаворита подопечные Клоппа подтвердили сполна.

На правах фаворита поединка "Ливерпуль" с первых же минут прижал хозяев поля к их воротам. Изредка позволяя "Вест Хэму" проводить контратаки. Но все-таки на 32-й минуте матча первыми слово взяли в этой игре гости. В штрафной хозяев свалили после паса Фирмино ударного форварда "Ливерпуля" Дивока Ориджи. Ну и подошедший к мячу Мохамед Салах пробил точно с пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам. 1-0 к концу первого тайма повели гости и ушли лидерами на перерыв.

Для Салаха этот гол был как символичен, так и важен. Он прервал свою серию из 9 матчей без голов в матчах в Лондоне. И в последних пяти матчах АПЛ против "Вест Хэма" египтянин принял участие в 6 голах - 5 точных ударов и 1 голевой пас.

Ну а на старте второго тайма "Ливерпуль" вышел вперед. На 51-й минуте Алекс Окслейд-Чемберлен после паса Салаха точно пробил в угол ворот "Вест Хэма", где в этот вечер был Фабиански. 2-0 в этой игре - уже слишком мощное преимущество для нынешней команды Юргена Клоппа в АПЛ.

"Ливерпуль" довел дело до победного конца и после успеха в выездной игре в Лондоне команда Юргена Клоппа продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ с отрывом в 19 очков.