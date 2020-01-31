Вместе весело шагать по куплетам

Если вам по душе камерная атмосфера музыкального театра, тихие вечера под Шопена или спокойные акустические концерты, это шоу не для вас. Потому что проект «Ну-ка, все вместе!», выходящий на канале «Россия», - это вокальный проект, вскрывающий культурные коды шумного народного застолья. Когда баня, водка, гармонь и лосось - и все это за общим столом.

Суть шоу неизменна: надо понравиться разношерстному жюри из ста специалистов (педагогов по вокалу, артистов, продюсеров, композиторов и так далее), пламенно исполнив песню. Но не просто понравиться, а спеть так, чтобы живая стена из сотни человек начала подпевать и двигаться в унисон. И здесь не до конца понятно, кто главный герой проекта: судьи или вокалист - в этом и фишка.

Николай Басков занимает пост ведущего. Фото: Алексей ЛАДЫГИН/канал «Россия 1»

В новых выпусках проекта «Ну-ка, все вместе!» будет лишь три постоянные величины. Главный приз - 1 миллион рублей. Ведущий - Николай Басков. И главная звезда - Сергей Лазарев, который в составе «большой сотни» будет оценивать участников.

- Если есть такая возможность, есть конкурсы - надо пробовать, пытаться, стараться, - советует всем дважды участник «Евровидения» Сергей Лазарев. - Никогда не знаешь, где откроется твоя дверь. Наши конкурсанты должны за 1 минуту и 20 секунд полностью овладеть вниманием жюри! Конечно, это непросто, и я думаю, что многие нынешние артисты не вышли бы на эту сцену.

В этом году в качестве судей оценивать кандидатов на победу будут DJ Грув, Настя Макаревич, Алексей Глызин, Никита Малинин, «Бурановские бабушки» (Анна Прокопьева, Екатерина Антонова), Антон Зацепин, главный солист команды КВН «Камызяки» Вячеслав Макаров, Наталья Гулькина, несколько бывших участников шоу «Голос» и даже группа «Доктор Ватсон». Помните такую?

Одна из особенностей нового сезона - специальный выпуск, посвященный детям: юные исполнители будут не только петь, но и оценивать выступления своих ровесников. В этом выпуске все места в сотне будут отданы детям, уже доказавшим свой талант и мастерство, победителям и лауреатам различных конкурсов. А еще проект даст импульс к созданию народной музыкальной премии.

- Победитель, помимо всех призов и званий, получит песню, написанную специально для него! - пообещал главный продюсер канала «Россия» Игорь Шестаков. - С этой песней он станет первым участником нового состязания. Этим летом мы открываем первый народный музыкальный фестиваль. Звезды придут не с конвейера, где молодых людей шлифуют под единый образец, - новые легенды будут рождаться на наших глазах, не похожие друг на друга, талантливые и уникальные. Впервые вокальный конкурс перерастет в народную премию и битву за сердца зрителей.

«Ну-ка, все вместе!». Воскресенье, 17.50. «Россия 1».