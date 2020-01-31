Тест "КП": О, беленькая пошла!
31 января отмечают День водки
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В этот день 155 лет назад Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водой». К этому дню и приурочили праздник. Хотя достоверно известно, что к созданию водки Дмитрий Иванович не имел никакого отношения. Его труд был совершенно о другом. Но разве это мешает любителям праздников? Предлагаем проверить себя в тесте на знание алкогольной темы. Итак, наливай! То есть поехали!
1Почему водку называли беленькой?
Правильный ответ:Горлышко бутылки заливали белым, а не красным сургучом. Именно этот цвет и дал название. Также водку называли «белоголовкой».
2В Московском музее водки утверждают, что хлебный напиток, прародитель водки, был придуман монахом Исидором еще в XIV веке. А где жил этот монах?
Правильный ответ:Монах Исидор жил в Москве, в Чудовом монастыре. Грек по происхождению. То, что получал монах в результате своих опытов, называли хлебным вином, готовили напиток из ржи, пшеницы, ячменя. Крепость его колебалась от 20 до 60 градусов. Впрочем, часть исследователей водки считает, что это отнюдь не русский национальный напиток.
3По мнению исследователей, на Руси крепкие напитки всегда были дорогими. Например, ведро полугара (12,3 л) стоило в 1819 году 7 рублей. На эти деньги можно было приобрести:
Правильный ответ:За 7 рублей в 1819 году можно было приобрести корову.
4Кто придумал штрафную рюмку?
Правильный ответ:Петр I придумал штрафную рюмку. Он любил покуражиться и устраивал пиры. Штрафную выпивал опоздавший к застолью - над ним, быстро опьяневшим, как правило, тут же начинали потешаться. Тогда роль штрафной рюмки играл кубок Большого Орла объемом 1,5 литра.
5«Водка в России - это не спиртной напиток, а гармонизатор личности с внешним миром. Выпил стакан-другой, и уже ты такой же кретин, как все». Эта цитата из:
Правильный ответ:Цитата из сборника «Жизнь замечательных людей» российского писателя Вячеслава Пьецуха (1946 - 2019), вышедшего в свет в 2006-м.
6Петр Первый учредил чугунный орден «За пьянство». Сколько он весил?
Правильный ответ:6,8 кг. Орден был учрежден Петром в 1714 году. Он крепился цепями на шею, снимать его самостоятельно не разрешалось. Носить «награду» следовало целую неделю.
7О губительных свойствах алкоголя знают все. Алкоголизм свел в могилу:
Правильный ответ:Речь о Модесте Мусоргском. Есть знаменитый портрет кисти Репина, на котором композитор изображен в ужасающем состоянии - с одутловатым лицом и красным носом. Мусоргский скончался в возрасте 42 лет. Он лишился работы, у него начались приступы белой горячки.
8Этому полководцу приписывают фразу «Портки последние продай, а после бани выпей».
Правильный ответ:Считается, что эту фразу произнес Александр Суворов.
9Как называется эта картина?
Правильный ответ:Картина называется «После работы», написал ее современный российский художник Герман Визулис.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Если вы и употребляете спиртное, то не слишком задумываетесь о его истории. Но зато теперь точно сможете ввернуть в разговор пару интересных фактов.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Поздравляем! Вы не только ценитель напитков, но и знаток их истории. За столом всегда сумеете занять гостей захватывающими байками, и наверняка не только на алкогольную тему.
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ИСТОЧНИК KP.RU