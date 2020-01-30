Федор Смолов уезжает в испанскую «Сельту»

В Российском футболе запущена очередная трансферная бомба. Форвард «Локомотива» и сборной России Федор Смолов намерен перейти в 18-ю команду испанской лиги «Сельту». Информацию о переходе уже подтвердил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. Клубы уже договорились об аренде на полгода, и 29-летнему Смолову осталось только пройти медосмотр.

Клуб Мостового и Карпина

В той самой «Сельте» когда-то зажигали Александр Мостовой и Валерий Карпин, а первому из них болельщики собирались поставить монумент, и собирали на это деньги. Но сейчас нынешний аутсайдер испанской Примеры, возможно, не уровень Федора Смолова. 29 лет – не тот возраст, в котором российские игроки уезжают заграницу. А 18-й клуб Испании – не то место, где можно заработать приличные деньги.

Смолов наверняка существенно потерял в зарплате. И ему придется вытаскивать команду со дна турнирной таблицы. Зато это шанс встретиться на футбольном поле с Лионелем Месси и пожать руку главному тренеру «Реала» Зинедину Зидану.

Но ЧМ-2018 и черная полоса

Но Смолов оказался в черной полосе, и не может выйти из нее уже полтора года. Его надломил Чемпионат мира-2018. На нем Смолов, вместо того, чтобы стать главной ударной силой сборной России, превратился в основного неудачника. Именно Федор не реализовал решающий удар в ворота сборной Хорватии в серии пенальти. Сборная России вылетела в четвертьфинале, а у Смолова началась полоса неудач. Казалось, он потерял мотивацию. А в его карьере не осталось вызовов – деньги он уже заработал приличные, в России выиграл все, что можно, а в Лиге чемпионов выстрелить не удалось. Так что Испания – шанс попробовать что-то новой, а главное перевернуть карьеру.

Внучка Ельцина и коррупционный скандал

Но уезжает Смолов и от скандалов. Ему, впрочем, не привыкать. Смолов хорошо известен в России не только болельщикам, и прежде всего, как бывший муж Виктории Лопыревой. Расставшись с мисс Россия-2003, Смолов увлекся футболом. И сумел быстро перезапустил карьеру сначала в «Урале», а потом и в «Краснодаре». Из молодого игрока с затухающими надеждами он на пару сезонов превратился в лучшего футболиста страны.

Сейчас у Смолова новая волна. Светская пресса женит его на внучке первого президента России Борисе Ельцине 17-летней Марии Юмашевой. И ситуацию восприняли неоднозначно: 29-летний футболист якобы сделал предложение несовершеннолетней.

А в последние дни Смолов оказался и в центре коррупционного скандала: якобы агент одного крупного бренда требовал от футболиста отката с гонорара за участие в рекламной компании.

Но теперь у Смолова есть шанс на полгода исчезнуть из под футбольной критики, из под прицелов светской хронике и опять увлечься футболом.