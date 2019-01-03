«Она же школьница!»: Инстаграм бурно обсуждает роман 30-летнего Федора Смолова с несовершеннолетней внучкой Ельцина

Фан-клуб Фёдора Смолова рыдает: после того, как футболист рассекретил роман с внучкой первого президента России Марией Юмашевой, его поклонницы пишут в Инстаграме: «Федя, минус две тысячи от женской аудитории!». Впрочем, гораздо больше всех любителей спорта (и симпатичных футболистов) шокировал не сам факт близких отношений игрока столичного «Локомотива» и одной из самых завидных невест страны, а значительная разница в возрасте между ними. Фёдору - 30, Марии - 17. «Она же школьница!», - пишут подписчики Смолова в Инстаграме. И вовсю обсуждают роман зрелого ловеласа с несовершеннолетней Машей.

Слухи о том, что Федор влюблен в внучку Ельцина, впервые появились в середине декабря 2019 года. Тогда Смолов прилетел на остров Сен-Бартс в Карибском море, где любят отдыхать многие богатые и знаменитые, в том числе и родители Марии – Татьяна и Валентин Юмашевы. Федор стал часто мелькать на вилле Юмашевых, однако подтверждения тому, что его и Машу связывают близкие отношения, до сих пор не было. Пока сам Федор не опубликовал в Инстаграме фото, снятое в бассейне Юмашевых: Мария нежно обнимает футболиста за талию, рядом их друзья. Одновременно в Сториз спортсмена появилось его селфи с Машей: влюбленные позируют щека к щеке. И Инстаграм взорвался.

smolovfedor_10 Gang gang #ooooweeee

«Ого, внучка Бориса Ельцина. Она ведь школьница, 17 лет»; «17 лет – это ж совсем дитё»; «Не знала, что Фёдор Михайлович любитель отдыхать с несовершеннолетними»; «Короче, на любителя детский садик»; «Ну,17 ей и 17, личное дело каждого»; «Федя, помни про историю с Шурыгиной»; «Федя по ходу на зону захотел вслед за Кокориным и Мамаевым, только статья будет куда серьёзнее»; «Федя, внучке Ельцина всего 17 лет. Закон тебе не писан, что ли?», - возмущаются подписчики Инстаграма спортсмена в комментариях под его снимком с Машей.

По закону, в Россиии совершеннолетие наступает в 18 лет. Как и брачный возраст - лишь в отдельных исключительных случаях, например, при беременности невесты, в загс можно пойти в 16 лет. Впрочем, кроме российского гражданства у Марии Юмашевой есть ещё и паспорт Австрии. Но в этой европейской стране совершеннолетие также наступает с 18 лет.

«Вот и разница менталитетов на лицо. В Америке его отношения пошли бы в огласку, осуждение и презрение, потому что это как минимум незаконно с ее возрастом. А у нас, конечно же, это защищают», - продолжают обсуждение подписчики Смолова в Инстаграме.

«По Американским законам - незаконно, в России, если по-обоюдному, почему нет? Если девушка умнее своих сверстников, почему она должна встречаться с ними? Почему она не может интересоваться теми, кто старше?», - защищают Федора другие.

«Она 2002 года рождения, ну в марте там условном 18 будет, и что? Типа вау, 3 месяца реально все решают, и теперь она совершеннолетняя?», - пишут третьи.

Мария Юмашева. Фото: Инстаграм.

Женскую часть подписчиков Инстаграма Смолова интересует не только разница в возрасте влюбленных, но и психология их отношений.

«Всегда было интересно, что может быть общего у взрослого человека и ребёнка, о чем они могут общаться», - рассуждают они в комментариях.

«С точки зрения психологии все просто: маленькая девочка в 30-летнем мужчине видит сильный пол, ещё не зная, что сильный пол - это она. А 30-летний мужчина купается в восторженных взглядах и в том, как девочка его боготворит, восполняя свою самооценку. Для 30-летних девушек там все понятно и не особо интересно», - объясняет одна из подписчиц.

Некоторые подписчики шутят: мол, роман с внучкой первого президента России – реальный шанс для Федора продвинуться по карьерной лестнице. «Скоро в Госдуму?», «Решил ускорится, чтобы стать мэром Саратова», - пишут они, вспоминая о том, что Смолов родом из этого города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kp.ru/video/embed/752917" frameborder="0"></iframe> Федор Смолов прыгает в бассейн на вилле на Сен-Бартсе.

Кое-кто, впрочем, считает что девушке из такой влиятельной семьи не стоит встречаться с футболистом, не раз влипавшим в различные громкие истории.

«Хорошо это или плохо, Вы сможете оценить сами, только когда Ваша школьница-дочь начнет встречаться с мужчиной лет на 13 ее старше. Плюс ко всему он известный любитель очень много выпить в компании девушек, покурить кальян (и не только кальян)», - считает одна из Инстаграм-подписчиц спортсмена.

Некоторые комментаторы утверждают, что Федор и Мария общаются уже давно – мол, просто они только сейчас рассекретили свои отношения.

«По моей информации, они уже три года общаются», - пишет один из фолловеров.

К слову, в этом легко убедиться, если пролистать Инстаграм Смолова. Предыдущий Новый год Федор также встречал на острове Сен-Бартс и гостил на той же самой вилле. В декабре 2018 года он опубликовал несколько снимков с карибского острова, в том числе кадр, сделанный в том же бассейне, в котором он теперь позирует вместе с Машей Юмашевой.

smolovfedor_10 Прошлый Новый год Федор Смолов отмечал на той же вилле на Сен-Бартсе и фотографировался в том же бассейне.

Как именно познакомились футболист и внучка первого президента России, неизвестно. Возможно, их представил друг другу брат Маши - Борис Ельцин-младший. В Интернете вовсю обсуждают, что Марию Юмашеву и Федора Смолова вместе видели и раньше, например, в театрах и в ресторанах.

Мария Юмашева с братом Борисом Ельциным. Фото: Инстаграм.

Хотя внучка первого президента России считается одной из самых завидных невест страны, она всю жизнь прожила за границей. Маша родилась в Лондоне, жила в Австрии, окончила элитную австрийскую школу Theresianum. Девушка в совершенстве говорит на английском, немецком и французском. Кроме того, Юмашева-младшая занималась балетом и музыкой, увлекалась теннисом, плаванием и верховой ездой.

smolovfedor_10 Сказали выставить

В отличие от Маши, Инстаграм которой закрыт, и которая до сих пор вела непубличный образ жизни, Федор Смолов – частый герой светской хроники. И не столько из-за своих футбольных достижений, сколько из-за побед на любовном фронте. В прошлом у спортсмена – романы с первыми красавицами страны, в том числе с моделью Мирандой Шелия и с «Мисс Россией-2015» Софией Никитчук.

Федор два года жил в гражданском браке с моделью Викторией Лопыревой.Фото: Михаил ФРОЛОВ

С еще одной победительницей конкурса красоты – «Мисс Россией-2003» Викторией Лопыревой спортсмена связывал гражданский брак. Они были вместе три года и даже сыграли свадьбу на Мальдивах. Хотя это и была только постановочная церемония бракосочетания (штамп в загсе влюбленные так и не поставили), Виктория делала серьезные ставки на семейную жизнь с футболистом. Но в итоге они все-таки расстались. По словам Лопыревой, Федор был абсолютно не готов к ответственности, серьезным отношениям и семейной жизни.

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