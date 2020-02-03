В России изобрели аппарат для сбора космического мусора

Одной из главных проблем, с которой столкнулось человечество при освоении ближнего космического пространства, является накопление на околоземной орбите обломков вышедших из строя аппаратов, космических зондов и их обломков. Их накопление на геостационарной орбите угрожает дальнейшему освоению человечеством ближнего космоса, поэтому решение проблемы мусора на околоземной орбите требует принятия неотложных мер.

В России запатентовали космический аппарат, который будет собирать и перерабатывать мусор в космосе. Устройство получило два патента.

По словам обладателя патентов Марии Барковой, являющейся сотрудницей компании «Российские космические системы», космический аппарат будет использовать для ловли мусора титановую сеть диаметром 100 метров. Она сможет притягивать до полутонны металлических обломков и измельчать их. В результате химической реакции Сабатье устройство будет получать воду и метан. Вода будет расщепляться на кислород и водород, метан — использоваться в качестве топлива. Срок жизни аппарата — 10 лет.

В ближайших планах разработчика получить международный патент, а также подала заявку на промышленный образец.

Отметим, что сейчас только около 6% из вращающихся вокруг Земли космических объектов являются действующими аппаратами, все остальные - мусор. Размер обломков может быть не более 1 мм, но из-за огромных скоростей столкновение даже с таким крохотным фрагментом может привести к катастрофическим последствиям для любого космического аппарата.

По разным оценкам суммарный вес космического мусора доходит до 5000 тонн, а общее число фрагментов — до 100 тысяч.