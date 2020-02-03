Россия и Норвегия решили вместе бороться с загрязнением Баренцева моря

В Минприроды России прошла встреча специалистов по экологии северных морей из России и Норвегии. Одной из ключевых тем было загрязнение Баренцева моря мусором и микропластиком.

Ученые из Российской Федерации и Норвегии уверены, что ситуация с загрязнением Баренцева моря не является катастрофической, однако требует самого пристального внимания.

— В Баренцевом море заметно меньше морского мусора, чем в других регионах, но опасное пластиковое загрязнение фиксируется и здесь. Пластиковый мусор в значительной степени угрожает птицам и морским существам, — рассказала глава программ научных исследований в Баренцевом море и Арктике Института морских исследований Норвегии Елена Эриксе,

Около семидесяти процентов мусора в Баренцевом море представляет пластик.

Ситуация пока что не катастрофическая, но продолжает ухудшаться, отметила Елена Эриксе.

По итогам совместного совещания специалисты пришли к выводу о необходимости принятия мер против загрязнения и наметили структуру отчета, посвященного загрязнению Баренцева моря.