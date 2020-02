"Я на ваш светский трон не претендую": неземной красоты Поклонская высмеяла Собчак

Наталья Поклонская отважилась на модное преображение. Такой экс-прокурора Крыма не видел никто. Визажисты и стилисты постарались на славу, создавая модный образ политика. От депутата глаз невозможно отвести.

Наталья Поклонская разместила в блоге снимки с модной фотосессии. Глядя на эти кадры, кажется, что перед нами топ-модель. Яркий макияж, аккуратно уложенные локоны, стильный костюм-двойка невероятно преобразили Поклонскую.

"И тут должна заиграть песня из «Красотки»: Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet... Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская «няш-мяш»", - подписала эффектные кадры Поклонская.

Наталья назвала свои снимки "голливудской фотосессией". И даже предложила желающим покритиковать ее. "Но совет всем: все-таки подарите своим любимым девочкам поход к фотографу. Очень поднимает настроение и самооценку. Чувствуешь себя, простите за банальность, прям звездой", - обратилась политик к подписчикам.

nv_poklonskaya И тут должна заиграть песня из "Красотки"

А потом пообещала: "Все снимки сразу выкладывать не буду. По чуть-чуть".

От неземной красоты Натальи у публики дух перехватило. Практически все комментаторы оставляют восторженное: "Красотка", "Не узнать" и "Очень красивая". Многие и вовсе не могут подобрать слов, публикуя лишь огненные смайлы и сердечки.

Не осталась в стороне от увиденного и Ксения Собчак. "Поклонская в игривом настроении", - написала она паблике.

Поклонская не стала игнорировать комментарий жены Константина Богомолова. В ответ она опубликовала еще один эффектный снимок. На этот раз краше предыдущего.

"Ой, началось! Собчак откликнулась на мою фотосессию: «Поклонская в игривом настроении». Ксения Анатольевна, не переживайте. Я на ваш светский трон не претендую. Куда мне с барыней тягаться? Да еще и кровавой", - обратилась она к Собчак.

В кадре Поклонская позировала в элегантном нежно-розовом платье по фигуре. На плечи она набросила жакет в стилистике гусарского камзола с декором в оттенках розового.

Кстати, с недавних пор Наталья Поклонская - завидная невеста. После года брака 39-летняя депутат Госдумы рассталась с мужем, 49-летним бывшим руководителем аппарата уполномоченного по правам человека в России Иваном Соловьевым. Он сам сообщил о расставании с Поклонской. Мужчина заявил, что они с Натальей - лидеры, а таким людям сложно жить под одной крышей. Политик добавил, что дал любимой возможность самой расставить приоритеты, и она свой выбор сделала.

Затем своим взглядом на развод поделилась и бывший прокурор Крыма. "Решение было принято 26 мая по моему исковому заявлению. Действительно, произошли радикальные перемены в личной жизни", - отметила Наталья. Поклонская сообщила, что у нее на руках есть официальное подтверждение развода. Оно вступит в законную силу, если ответчик его не обжалует. "Вся моя жизнь показала, что мной нельзя управлять. И мое решение - это мое решение. Как бы оно нравилось или не нравилось всем", - подчеркнула депутат в интервью kp.ru.