2020-01-31T20:21:11+03:00
Политика

МВД России нашло сестер, которых разлучила бомбежка в Сталинграде

Сегодня, спустя 78 лет, они встретились благодаря сотрудникам полиции
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
ФОТО МВД РФФОТО МВД РФ
Изменить размер текста:

Удивительный случай, когда случай позволил встретиться людям, которых разметала по стране Великая Отечественная война.

История началась с того, что в дежурную часть полиции по Агаповскому району Челябинской области обратилась жительница города Пензы, которая сообщила, что ее мама Юлия Павловна Харитонова, 1928 года рождения, ищет свою старшую сестру Розу. Женщина попросила полицейских помочь им и пояснила, что сестры потерялись в 1942 году в Сталинграде во время эвакуации после бомбежки.

Оперативники стали изучать всю информацию, которая могла бы помочь в розыске. На интернет-сайте одной из телепрограмм они обнаружили похожую историю разлуки, однако дата рождения и имя отличались от указанных в обращении.

- В ходе дальнейшей работы полицейские выяснили, что заявительница из Пензы действительно указала неверные сведения со слов своей пожилой матери, которая в силу возраста забыла полное имя своей сестры Розалины и называла ее Розой, а также ошиблась с годом рождения, назвав 1927 год вместо 1926 года, - рассказала подробности розыска официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники установили связь с обеими женщинами, после чего предположение, что они могут быть родственницами, подтвердилось.

- Вот так люди, разлученные войной в юности на долгие 78 лет и не терявшие надежду на встречу, нашли друг друга. На днях в Челябинске состоялась их долгожданная встреча, - отметила Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт рассказал, когда Россия сможет получить долги за поставки оружия зарубеж
Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» прокомментировал «КП» информацию о том, как Россия собирается вернуть огромные долги за поставки за рубеж самолетов, ЗРК, танки и прочую технику
Новости 24
Сергей Собянин поздравил транспортный комплекс Москвы с международной премией за лучшую билетную систему
Польша заявила о своем "безоговорочном" праве на репарации от России
Польша подписала контракт на покупку американских истребителей F-35
Путин пожелал выздоровления носителям китайского коронавируса
Минздрав разработал памятку по коронавирусу
В США рассказали, когда прекратятся санкции против России
Замглавы управления угрозыска МВД задержан за взяточничество
МВД предлагает не наказывать врачей за утрату наркотических препаратов
Названы причины счастья россиян
"Рядышком? Давайте!": Мишустин и Пашинян сделали совместное селфи
Мединский рассказал о глубоких исторических познаниях Путина
Лавров провёл переговоры с новым послом США
Группа российских депутатов отказалась ехать в Китай из-за коронавируса
Эвакуация россиян из Уханя может начаться в ближайшие сутки
Украина и страны Балтики не подписали декларацию РФ о пересмотре истории
Зеленский поручил кабмину усилить меры по недопущению коронавируса на Украину
В Индии насмерть забили камнями женщину, чей муж взял в заложники более 20 детей
Пассажиры заблокированного в Италии круизного лайнера стали спускаться на берег
Правительство готовит постановление о запрете на рабочие визы гражданам Китая
Запуск "Северного потока-2" состоится не позднее начала 2021 года
Голикова: россиян эвакуируют из провинции Хубэй