2020-01-31T20:29:23+03:00
Спорт

Русская в финале чемпионата Австралии: родилась в Москве, дружит с Шараповой, верит в американскую мечту

Что нужно знать про теннисистку Софию Кенин, чтобы решить: болеть за нее как за свою или нет
Андрей ВДОВИН@av_esq
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София Кенин вышла в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису.София Кенин вышла в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Первый в году турнир Большого шлема не обошелся без русского финала. В женском Открытом чемпионата Австралии до решающего матча дошла София Кенин. Она родилась в Москве, но уже в раннем возрасте родители увезли ее в США. Впрочем, София до сих пор общается со своим отцом-тренером на смеси русского и английского языков.

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How cute are we #twins
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По интернету сейчас ходит занимательная фотка: 6-летняя девочка в спортивной форме сидит на руках у российской теннисной дивы 2000-х Анны Курниковой и улыбается в камеру. Это София Кенин – нынешняя финалистка Аустралиан Опен. Но дружба с Курниковой – не единственное, что связывает восходящую звезду с Россией. София Кенин родилась в Москве. И если вы слышали, как она общается во время матчей со своим отцом, который до сих пор является ее тренером, вы поймете, что русский язык для нее как минимум второй родной.

Александр Еремиев on Twitter. Это София Кенин - американская теннисистка, чей отец, Алекс, переехал в США из России. Он же является её тренером.

- Она хорошо говорит по-английски? - спрашивали как-то Марию Шарапову про Софию Кенин.

- Она неплохо говорит. Но по-русски, а не по-английски, - по-дружески шутила Маша. А с учетом того, что у Шараповой не самые лучшие отношения со многими другими игроками женского тура, эта дружба с Софией много о чем говорит. Кроме Шараповой, которую считает примером для подражания, Соня общается с Динарой Сафиной.

Но не надо обманываться – София все-таки американка. У нее паспорт США, она выступает за сборную этой страны. А сама Кенин рада, что ее семья когда-то уехала в Америку. Произошло это в 1987 году. Отец Софии Александр и ее мама Светлана Кенина транзитом через Австрию и Италию добрались в Нью-Йорк, как теперь рассказывают, с 286 долларами в кармане. В Америке Александр изучал программирование и подрабатывал в автосервисе по ночам. Но когда пришло время 1998 году родится Софии, семья ненадолго вернулась в Москву к родственникам.

Сейчас Кенины живут во Флориде, где София и начала играть в теннис. Она с самого начала считалась вундеркиндом, а сейчас к своему 21 году заработала на корте почти 3 млн долларов.

Теперь София Кенин (буква а в фамилии отпала за ненадобностью, а ударение в ней чаще ставят на последний слог) рассказывает, что рада решению родителей переехать в США: «Они так сделали, чтобы у меня была американская мечта. Они ее мне подарили, и я им очень благодарна». И говорит, что рада играть за сборную Соединенных Штатов: «У меня есть только один паспорт, и я горжусь тем, что представляю страну. Я – восходящая звезда американского тенниса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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