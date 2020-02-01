«Я боюсь стареть»: Юлия Высоцкая сделала неожиданное признание

Юлия Высоцкая в свои 46 лет неизменно поражает поклонников великолепной формой. По-девичьи подтянутая фигура, лицо практически без морщинок и неизменно хорошее настроение – актриса так и излучает позитив. Но, как призналась супруга 82-летнего режиссера Андрея Кончаловского, она с сожалением провожает каждый прожитый год. Актриса боится стареть, хотя и понимает, что появляющиеся на ее лице и теле признаки увядания – это необратимый процесс.

- Была недавно у одного доктора, у гомеопата. Он спросил: «Чего вы боитесь?». Я называла какие-то вещи... а потом сказала: «Я боюсь стареть'», рассказала Юлия в своем YouTube-шоу «Мне это нравится!». - Это нормальное женское состояние, когда после определенного возраста ты все равно об этом думаешь. Ну да, бегаешь, ну да, ледяные души и погружения в купель, горячая йога, капельницы с витаминами, правильное питание, голодания… Это все хорошо, но тут включается момент — чего лицемерить! — как оттянуть появление морщинок, отсутствие энергии. Поэтому все это и делаешь. Конечно, хочется оставаться молодым. Кроме того, у нас у всех мозги промыты, что мы должны быть молодыми вечно.

Актриса занимается скандинавской ходьбой, много плавает, делает различные процедуры красоты. Под нож хирурга Юлия пока не ложилась, да и ботокс Высоцкая не жалует. По ее мнению, женщины сегодня испытывают колоссальное давление – признаки возраста воспринимаются в современном обществе как что-то неприличное.

Актриса признается, что она по-хорошему завидует европейским женщинам, которые к своим годам относятся гораздо легче. По ее мнению, российские женщины боятся потерять свою привлекательность, потому что она дает им определенные преимущества и чувство социальной безопасности: «Если ты молода — тебе открыты все дороги. Но чем старше ты становишься, тем сложнее тебе жить».

Супруги женаты уже больше 20 лет.Фото: EAST NEWS

- Я завидую в этом смысле европейским женщинам. Больше всего - француженкам и итальянкам, потому что они при этом умудряются оставаться привлекательными, - признается Высоцкая. - Они остаются нетронутыми, ничего не накачивают — не все, конечно. Морщинки, загар, кто-то поправился, не особенно заморачиваются со спортом, но при этом у них по-прежнему остается блеск в глазах. От чего это зависит? От того, что мужчины на них смотрят. Нет прессинга, что нужно быть всем молодым. У них органично переходит роль возлюбленной, девушки, жены, потом мамы, потом матроны, которая семейство свое кормит. Я не знаю, почему у них так органично получается постареть. Постареть достойно - это особый талант.

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Юлия Высоцкая уже 21 год замужем за Андреем Кончаловским. Несмотря на большую разницу в возрасте – 36 лет – супруги очень органично смотрятся вместе и не скрывают своей любви. В Инстаграме актрисы то и дело появляются романтические снимки с супругом: нежные объятия, поцелуи и влюбленные взгляды. У пары двое детей: дочь Маша и сын Петр.