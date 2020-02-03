Лучшие гаджеты десятилетия: Яндекс составил рейтинг смартфонов, ноутбуков и планшетов

Эксперты Яндекс.Маркета составили список главных гаджетов прошедшего десятилетия. В категории смартфоны безусловными лидерами стали компании Samsung, Apple и Xiaomi (его рост начался с 2015 года). В 2019 году самыми продаваемыми смартфонами стали:

1. Apple iPhone Xr.

2. Samsung Galaxy A50

3. Xiaomi Redmi Note 7

Говоря о планшетах, эксперты отметили, что iPad прочно занял эту нишу, и у него по-прежнему нет конкурентов.

В категории «ноутбуки» Apple также не сдает своих позиций. Три места в пятёрке самых популярных ноутбуков 2019 года заняли гаджеты именно этого бренда. Полный список выглядит так:

1. Apple MacBook Air 13 Mid 2017.

2. Apple MacBook Air 13 Late 2018.

3. ASUS TUF Gaming FX505.

4. Apple MacBook Pro 13 Mid 2017.

5. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3" 2018.

В основном пользователи сервиса искали ноутбуки классического типа (около 68% запросов). А вот ноутбуки-планшеты оказались самыми непопулярными. На их долю пришлось меньше 1% переходов.

В категории беспроводных наушников на первое место специалисты поставили AirPods, отметив, что наушники стали одним из самых модных гаджетов десятилетия.

Что касается портативных колонок, то в этой категории также есть абсолютный лидер – JBL. Они одними из первых начали делать качественный звук в переносных колонках.

Первое место на рынке экшн-камер специалисты отдали GoPro. Аналитики отмечают высокое качество видео и стабилизации, большой запас аккумулятора и широкий угол обзора.

Самые лучшие игровые приставки оказались у Sony PlayStation. Более 68% переходов пришлось именно на продукцию этого бренда.