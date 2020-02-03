"Огненная женщина!": после голливудской фотосессии Поклонская сразила наповал алым платьем в пол

Наталья Поклонская на днях произвела настоящий фурор своей голливудской фотосесссией. Такой ее не видел никто. Депутат пообещала, что будет выкладывать снимки по чуть-чуть.

А в паузе между кадрами этой новой фотосессии Наталья Поклонская тоже нашла, как удивить подписчиков. Она опубликовала в блоге несколько летних кадров. На одном из снимков она позирует в алом платье в пол, сразив наповал новым образом.

Политик стоит меж двух огромных валунов и смотрит куда-то вдаль. Ветер развевает ее волосы, а шелковый наряд струится по фигуре. Платье на Поклонской настолько легкое и воздушное, что, кажется, создано для наслаждения.

nv_poklonskaya Прекрасная в красном. Наталья Поклонская в шелковом наряде в пол восхитила красотой

Подписчики Натальи оставили десятки восторженных комментариев в ее адрес. "Огненная женщина!", "Красотка", "Прекрасная в красном", "Натали, ну ты прекрасна на всех фотографиях. Дай Бог тебе здоровья, а мужа ты сама найдешь!", "Реально Богиня", "Наталья, Вы огонь", - льют елей обыватели.

Напомним, ранее Наталья Поклонская разместила в блоге несколько снимков с модной фотосессии. Глядя на эти кадры, кажется, что перед нами топ-модель. Яркий макияж, аккуратно уложенные локоны, стильный костюм-двойка невероятно преобразили депутата.

Наталья назвала эти кадры голливудской фотосессией. И от них у публики дух перехватило. Не осталась в стороне от увиденного и Ксения Собчак. "Поклонская в игривом настроении", - написала она паблике.

Наталья не стала игнорировать комментарий жены Константина Богомолова. В ответ она опубликовала еще один эффектный снимок. На этот раз краше предыдущего. В кадре Поклонская позировала в элегантном нежно-розовом платье по фигуре. На плечи она набросила жакет в стилистике гусарского доломана с декором в оттенках розового.