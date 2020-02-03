2020-02-03T18:29:17+03:00
Экономика

«Роснефть» включили в международный биржевой индекс FTSE4Good Emerging Index

Компания получила от Лондонской биржи наивысший балл в категории «Управление»
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Аналитическое подразделение Лондонской биржи - FTSE Russell включило компанию «Роснефть» в международный биржевой индекс FTSE4Good Emerging Index. Российский холдинг получила наивысший балл в категории «Управление», которая учитывает показатели в области корпоративного управления, риск-менеджмента и противодействия коррупции. По своим показателям компания опережает большую часть (83%) участников рейтинга международной нефтегазовой отрасли ICB supersector.

В ПЯТЕРКЕ ОТРАСЛЕВЫХ ЛИДЕРОВ

Серия индексов FTSE4Good оценивает крупнейшие глобальные компании с учетом результатов деятельности в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и управления (ESG), а также прозрачности в раскрытии информации. Индекс FTSE4Good Emerging Markets образован в 2016 году и включает 536 компании (сюда входят 24 российских предприятия) с общей капитализацией около 3 трлн долл. из более 20 развивающихся стран.

«Роснефть» с 2007 года публикует Отчет в области устойчивого развития в соответствии с международными стандартами Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI). Также Компания является членом Глобального договора ООН, тем самым подтверждая приверженность самым высоким принципам устойчивого развития.

В декабре 2018 года Совет директоров одобрил стратегию компании в деле приверженности 17 целям устойчивого развития ООН и публичную позицию «Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития».

Ведущие позиции компании в области устойчивого развития были подтверждены результатом международного рейтинга соблюдения прав человека CHRB, который признал Компанию лучшей среди других российских производителей.

В 2019 году работа НК «Роснефть» в области устойчивого развития получила высокие оценки ряда других признанных международных рейтингов. Компания вошла в пятерку отраслевых лидеров рейтинга Refinitiv с рейтингом «А». Аналитики Bloomberg в области устойчивого развития присвоили «Роснефти» рейтинг на уровне 65,15. По этому показателю Компания является одним из лидеров, опережая большинство нефтегазовых компаний мира.

По результатам оценки корпоративной устойчивости (SAM Corporate Sustainability Assessment - CSA) международной компании RobecoSAM (ESG рейтинг RobecoSAM, включая оценку корпоративной устойчивости CSA, приобретены S&P Global в январе 2020) «Роснефть» улучшила рейтинг на 12 позиций до 57.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ

Кроме того, «Роснефть» вошла в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний, принимающих участие в международном климатическом рейтинге CDP (Carbon Disclosure Project). По итогам независимой оценки «Роснефти» был присвоен рейтинг категории «В» - самый высокий среди российских нефтегазовых компаний и на два уровня превышающий средний рейтинг европейских компаний - участников. При этом деятельность «Роснефти» в области корпоративного управления и реализации инициатив, связанных с сокращением выбросов парниковых газов, оценены CDP по наивысшей шкале «А».

CDP – наиболее авторитетная некоммерческая организация, которая оценивает деятельность компаний в области воздействия на окружающую среду, наличия стратегии, системы корпоративного управления и риск-менеджмента, связанных с вопросами изменения климата. Климатические рейтинги CDP, присваиваемые компаниям по результатам оценки представленных ими отчетов, публикуются ведущими информационно-аналитическими агентствами наряду с финансовой информацией и учитываются инвесторами при оценке активов. Проект CDP поддерживают 525 институциональных инвесторов с общим объемом средств под управлением на сумму 96 трлн долл. В 2019 году участие в рейтингах CDP приняли более 8,400 компаний (из них 62 компании - российские) , что составляет более 50% глобальной рыночной капитализации.

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