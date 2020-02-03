2020-02-03T22:20:24+03:00
Спорт

Екатерина Гамова: На Олимпиаде в Токио победить могут обе наши волейбольные сборные, и мужская и женская

До Олимпиады-2020 осталось уже менее полугода, а до сих пор не понятно в каком составе, с флагом или без, поедут в Токио наши спортсмены
Александр ГАМОВКирилл СЕРОВ
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Екатерина Гамова в студии Радио "Комсомольская правда".Екатерина Гамова в студии Радио "Комсомольская правда".Фото: Андрей Минаев
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Но отбор на Игры продолжается, спортсмены готовятся.

При этом пять наших команд по игровым видам спорта уже досрочно получили путевки в в Японию. Это обе наши волейбольные команды, мужская и женская. Пригласили и две баскетбольные команды 3Х3. Плюс, точно едут ватерполистки. У остальных дела обстоят значительно хуже.

Мы позвонили двукратной чемпионке мира Екатерине Гамовой, которая после рождения ребенка уже через месяц вернулась на работу в федерацию, и попросили раскрыть секрет волейбольного успеха.

- Волейбол в России - самый крутой игровой вид спорта. Мужская и женская сборные первыми из наших команд еще в прошлом году отобрались на Олимпиаду. Это везение или закономерность?

- Это закономерность. Волейбол всегда был в топе. Были и провальные годы. Но мы были и остаемся одними из ведущих команд, которые всегда показывают высокие результаты на международной арене.

- Каковы шансы на Олимпиаде?

- Все очень пугаются этого. Но я всегда говорю: если цель стоит - победить, то не важно, в какой группе ты начинаешь. Нужно обыгрывать всех на любом этапе. И мужской команде, и женской.

- Сейчас обе наши сборные тренируют иностранцы. Мужчин — финн Туомас Саммелвуо, женщин — итальянец Серджио Бузато. А где наши тренеры? Переругались?

- Нет. Это вообще ни с чем не связано. Есть люди, которые хотят работать. Есть люди, которые не хотят руководить сборной. У каждого есть личные мотивы. Федерация выбирает того или иного специалиста. Сегодня ситуация такая, у нас был период, когда у нас были иностранные тренеры, потом у нас были только российские тренеры. Теперь у нас снова иностранные специалисты. Это нормальная практика во всем мире. Если хороший тренер и приносит результат, почему нет?

- Вы не собираетесь стать тренером сборной?

- Нет, я вообще тренером не собираюсь становиться.

- Может, попробуете?

- Нет.

- А вы суеверны? Вы буквально вчера написали в Инстаграм, что всегда преклонялись перед числом 11. «Мой номер телефона оканчивается на 11, номер на машине 011, 11 есть в номере телефона моего супруга, а также в его паспорте… не буду перечислять всё! Я сроднилась с этим числом, если можно так сказать, и верю, что оно приносит мне удачу...»

- Я не то что преклонялась. Просто так получилось, что перед Олимпиадой-2000 в Сиднее, на старте моей карьеры, мне достался номер 11. И с тех пор он был всегда со мной. Я считаю, что он приносит мне удачу.

- У нашего знаменитого хоккеиста Владимира Владимировича Путина номер 11.

- Наверное, смотря на меня, он подумал, что число хорошее.

5 СБОРНЫХ РОССИИ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ПУТЕВКУ В ТОКИО-2020

Волейбол. Мужчины и женщины

Водное поло. Женщины

Баскетбол 3Х3. Мужчины и женщины

КТО ЕЩЕ МОЖЕТ ПОПАСТЬ НА ОЛИМПИАДУ

Баскетбол, мужчины

Гандбол. Женщины

Водное поло. Мужчины

Регби-7. Женщины

НЕ ПРОШЛИ ОТБОР 9 КОМАНД

Футбол. Мужчины и женщины

Баскетбол. Женщины

Гандбол. Мужчины

Хоккей на траве. Мужчины и женщины

Регби-7. Мужчины

Бейсбол

Софтбол

ИСТОЧНИК KP.RU

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