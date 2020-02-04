2020-02-03T22:18:31+03:00
Звезды

Юбилей Полада Бюльбюль оглы: певцу и композитору исполнилось 75

Для тех, кто родился в Советском Союзе, Бюльбюль оглы прежде всего актер из любимого фильма «Не бойся, я с тобой!»
Глеб ГУБАРЕВ
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Глядя на Бюльбюль оглы, никак не назовешь его пожилым мужчиной - он по-прежнему элегантен и энергичен, как и в начале 80-х в фильме «Не бойся, я с тобой!» Фото: Евгений БИятОВ/РИА НовостиГлядя на Бюльбюль оглы, никак не назовешь его пожилым мужчиной - он по-прежнему элегантен и энергичен, как и в начале 80-х в фильме «Не бойся, я с тобой!» Фото: Евгений БИятОВ/РИА Новости
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Удивительным образом судьба решает, кого и за что народ будет любить на протяжении десятилетий. Полад Бюльбюль оглы - человек невероятно разносторонний: блестящий композитор, потрясающий певец, великолепный организатор, общественный деятель, дипломат высокого ранга. Однако для тех, кто родился в Советском Союзе, Бюльбюль оглы прежде всего актер, сыгравший в одном из любимых фильмов - «Не бойся, я с тобой!». А ведь актерских работ в карьере Полада всего ничего, да и вообще в фильме Юлия Гусмана он и вовсе не собирался сниматься - просто должен был написать музыку и спеть песни, а в итоге сыграл одну из центральных ролей. Сыграл и спел, разумеется, блестяще. Помните слова главного злодея? «Ах как он поет! Он душу из меня вынимает!» Статный красавец с потрясающим тенором в начале 80-х буквально вынул душу из всех советских зрителей - все они стали преданными поклонниками Сына соловья (именно так с азербайджанского переводится Бюльбюль оглы).

Кадр из фильма «Не бойся, я с тобой!»

Кадр из фильма «Не бойся, я с тобой!»

Когда с распадом СССР Полад вдруг принял решение пойти на государственную службу, для многих из ценителей его творчества это стало сюрпризом, даже ударом. Однако самому артисту эти перемены резкими не казались. «Я всегда был активный общественник, - объяснял он годы спустя в интервью «Комсомолке». - Уже в первом классе меня выбрали командиром отряда. Потом был руководителем пионерской дружины, затем - секретарем комсомольской организации. Всегда любил что-то проводить, организовать...» К тому же пост министра культуры Азербайджана, который занял Бюльбюль оглы, все-таки предполагал работу в хорошо знакомой певцу и композитору творческой сфере. Чрезвычайный посол Азербайджана в России, которым Полад стал в 2006 году, - это, конечно, нечто совсем иное, но и здесь «активный общественник» нашел себя почти мгновенно. «Все то хорошее, что было в СССР, надо сохранять - возможности общаться на огромном пространстве с разными народами!» - считает Полад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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