Первая встреча за четыре года: Брэд Питт пропустил премию BAFTA в Лондоне из-за сына Мэддокса

Стало известно, почему Брэд Питт не приехал в Лондон на вручение кинопремии BAFTA. Британский аналог «Оскара» прошел в минувшее воскресенье, Питту на нем присудили одну из главных наград — приз за лучшую мужскую роль второго плана. Но награду вместе Брэда получила его коллега по фильму «Однажды в… Голливуде» Марго Робби. Как выяснилось, 56-летний актер отменил поездку в Лондон буквально в последний момент из-за сына Мэддокса. Брэд узнал, что парень приезжает домой в Лос-Анджелес на каникулы. И решил использовать этот шанс, чтобы помириться с сыном.

Брэд и его наследник не разговаривают уже четыре года. Сейчас Мэддокс учится в Южной Корее: 18-летний сын Аджелины Джоли и Брэда Питта изучает биохимию в сеульском университете Енсе. В США он прилетел на несколько дней.

- Мэддокс дал Брэду шанс. Согласился поговорить. Из-за этого актер бросил все, - рассказал источник из окружения звездного семейства британской Daily Mail. - Быть отцом — самая важная часть в его жизни. Поэтому Питт сделает все, чтобы восстановить эту связь.

Старший сын Джоли и Питта Мэддокс всегда был на стороне матери.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чем закончился разговор отца и сына, неизвестно. Но то, что Мэддокс согласился поговорить с отцом — уже огромный прогресс. Брэд и Мэддокс поссорились в 2016 году во время полета на частном самолете. После этого случая Анджелина забрала детей и подала на развод. С тех пор Брэд и Мэддокс не общались. В декабре прошлого года инсайдер рассказывал, что актер всегда надеялся — Мэддокс повзрослеет и поймет его.

- Брэд не пытался увидеться с Мэддоксом. Они не общаются. Но Брэд надеется, что, когда сын станет постарше, они снова сблизятся, - поведал источник из окружения порталу US Weekly.

Более того, средний сын Питта Пакс, усыновленный Брэдом и Анджелиной во Вьетнаме, последовал примеру брата. Он тоже отказывается общаться с отцом.

- Мэддокс отгородился от отца. Для Брэда это огромная потеря, - рассказывал инсайдер. - 16-летний младший брат Мэддокса Пакс также дистанцировался от Брэда за последние три года, но Брэд надеется, что сможет восстановить их отношения теперь, когда его старший сын учится в университете в Южной Корее.

Средний сын Питта Пака вслед за старшим Мэддоксом отказывается общаться с отцом.Фото: EAST NEWS

Напомним, развод голливудской пары длился почти два года. Поначалу Анджелина не хотела давать экс-супругу опеку над детьми. Ради того, чтобы видеться с ними, Питт бросил пить и пролечился в Обществе анонимных алкоголиков. Брэд также посещал сеансы семейной психотерапии. Ему удалось получить опеку над детьми по принципу 50 на 50: половину времени дети проводят с ним, половину - с мамой. Но наладить отношения с Анджелиной Джоли актеру так и не удалось.