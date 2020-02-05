В Москве водитель такси избил пассажира и уехал с его вещами

Эта история произошла в первый день нового года. Для 22-летнего Михаила 2020 начался, мягко говоря, не очень приятно. Встретив новый год с родителями в Новопеределкино, молодой человек решил продолжить отмечать праздник в кругу друзей за городом. Михаил вызвал машину через приложение "Ситимобил", дорога должна была занять около 40 минут.

— Практически сразу, как я сел в машину, водитель потребовал у меня оплату, я объяснил, что в приложении стоит оплата картой и она спишется сразу, как поездка закончится. Он был явно не доволен моим ответом, — рассказал Михаил kp.ru

Время шло, а пункт назначения не становился ближе, водитель вёз клиента странными путями, несмотря на наличие навигатора. Поездка становилась всё менее комфортной, а водитель вёл себя очень странно.

Водитель заехал на заправку и потребовал у Михаила, чтобы молодой человек оплатил бензин, а поездку отменил в приложении. Чтобы наконец попасть к друзьям, молодой человек уже был готов согласиться. Но таксист заправился на сумму большую, чем стоимость поездки, которую показывало приложение, а на карте Михаила была ровно такая сумма, поэтому транзакция не прошла, водитель стал злиться ещё больше.

Таксист бил Михаила руками и ногамиФото: Личный архив героя публикации

— В общей сложности он вёз меня больше полутора часов, не доехав метров 200 до конца маршрута, он остановил машину, вышел из неё, открыл мою дверь, схватил меня и выволок наружу. Он бил меня руками и ногами, я пытался сопротивляться, тогда он бросил меня на землю и продолжил избивать, а потом сел и уехал с моими вещами, — вспоминает Михаил

В машине осталось портмоне молодого человека, два телефона, айкос, кошелёк с деньгами и картами, в общей сложности вещей на 50 - 60 тысяч рублей. Михаил остался без связи, хорошо, что заранее он попросил друга встретить его. На место молодые люди сразу вызвали скорую помощь и полицию. У молодого человека были диагностирована множественные ушибы. В полиции приняли заявление, а в сервисе "Сити мобил" обещали разобраться с водителем и передать правоохранителям всю информацию о нём. Кроме того, обратившись в банк для блокировки карт, Михаил узнал, что водитель всё же заправился за его счёт уже после инцидента. Ему предоставили выписку со счёта, её парень тоже отнёс в полицию. С тех пор прошёл почти месяц, но до сих пор молодой человек не смог получить ни своих вещей, ни новостей об этом деле.

— В сервисе мне сказали, что водитель не выходит на связь, а от полиции нет никаких вестей, полная безнаказанность, — возмущается Михаил

Пассажир сказал, что оплатил за такси через модильное приложение.Фото: Личный архив героя публикации

ОФИЦИАЛЬНО

"Водитель был сразу заблокирован, служба поддержки связалась с пассажиром"

- Безопасность пассажиров - приоритет компании Ситимобил. Служба поддержки оперативно реагирует на все жалобы пассажиров и предпринимает необходимые действия для их решения. В данный момент мы разбираемся с инцидентом: водитель был сразу заблокирован, служба поддержки связалась с пассажиром и следит за развитием ситуации. Также Ситимобил окажет всё необходимое содействие правоохранительным органам, - прокомментировали ситуацию в офисе компании.