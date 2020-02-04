В России пройдёт ежегодная Открытая Лабораторная

В День российской науки, 8 февраля, в России пройдёт Открытая лабораторная – ежегодная акция, в ходе которой дети и взрослые могут проверить свои знания в сфере естественных наук и пообщаться с российскими учёными.

Юным и взрослым «лаборантам» предложат ответить на вопросы викторины, которые составили биолог Михаил Гельфанд и эволюционист Александр Марков, астрофизик Юрий Ковалев и геофизик Александр Костинский, и другие известные учёные. Задания включают самые разные темы - от квазаров до зарождения жизни на земле, а также целый генетический детектив. Несмотря на кажущуюся сложность вопросов, попробовать свои силы в викторине смогут и дети от 6 лет. Ну а после викторины участников ждут научные шоу и лекции, фильмы и мастер-классы, и конечно, награждение победителей!

Ведущими Лаборатории - завлабами – в этом году станут исследователи и популяризаторы науки: радиоведущий, биолог Александр Толмачев, химик-кристалограф Артем Оганов, научный журналист и блогер Евгения Тимонова.

После викторины участников ждут научные шоу и лекции, фильмы и мастер-классы, и конечно, награждение победителей!

Проверить свои знания можно на площадках Лабораторной в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге и еще ста городах России. Выбрать свою площадку и зарегистрироваться можно на сайте акции http://openlaba.com/geography. Кроме того, все желающие могут написать Лабораторную онлайн на странице https://laba.media.