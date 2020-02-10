2020-02-09T22:15:41+03:00
Конкурсы и тесты

Тест "КП": «Литературный сорняк» Пастернак

10 февраля исполняется 130 лет со дня рождения знаменитого поэта, писателя и переводчика
Оксана ФОМИНА
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Фото: RUSSIAN LOOK
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Предлагаем вам пройти тест о его жизни и творчестве.

1В детстве Борис мечтал стать:

Правильный ответ:Представьте себе, Пастернак мечтал стать композитором. И к этому имелись все предпосылки. Мама Бориса была пианисткой, сам он играл на фортепиано и сочинял пьесы. Известны две его прелюдии и соната для фортепиано.

2Продолжите фразу «Пастернака не читал, но...

Правильный ответ:«Пастернака не читал, но осуждаю». Эта поговорка, как сказали бы сейчас, стала настоящим мемом. Произнесена она была в 1958 году на заседании правления Союза писателей СССР при рассмотрении дела Бориса Пастернака, которого обвиняли в публикации за границей «антисоветского» романа «Доктор Живаго».

3Именно после этого события вышла статья «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка»:

Правильный ответ:После присуждения Нобелевской премии в СССР началась самая настоящая травля поэта. Все это вынудило Бориса Леонидовича отказаться от престижной награды.

4Борис Пастернак обладал талантом переводчика. Именно его переводы произведений этого автора признаны лучшим:

Правильный ответ:Пастернак блестяще перевел Шекспира. В 1922 году поэт женился на художнице Евгении Лурье, а вскоре у него появился сын Евгений. В качестве подработки поэт принялся за переводы. Одно время именно это занятие приносило ему доход. Он также переводил Гете, Верлена, Китса, Шелли, грузинских поэтов. Сейчас переводы Пастернака признаны классическими.

5Приехав в Москву, этот очень известный человек хотел лично узнать у Пастернака, почему тот отказался от Нобелевской премии:

Правильный ответ:Премьер-министр Великобритании Гарольд Макмиллан включил в программу своего пребывания в СССР встречу с Пастернаком. Однако писателю настоятельно рекомендовали покинуть Переделкино. Он отправился в Грузию, и встреча не состоялась.

6Один из сборников поэта называется...

Правильный ответ:«Близнец в тучах». Книга вышла в 1913 году с датой 1914-й. Это первая книга Бориса Леонидовича. Стихи для нее он писал подряд, в итоге получился связный сюжет.

7Однажды Пастернак оказался замешан в драке с поэтом...

Правильный ответ:Сергей Есенин был известным буяном. Ему не нравились стихи Пастернака, это и послужило поводом для конфликта.

8Это стихотворение, написанное в 1931 году, зрители услышали в кинофильме «Ирония судьбы, или с легким паром»:

Правильный ответ:«Никого не будет дома». Стихотворение поэт написал, когда познакомился с Зинаидой Нейгауз, которая стала его второй женой. Пастернак включил его в сборник «Второе рождение».
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Ну что ж, в школе Пастернака долгое время не изучали. Так что сейчас самый подходящий момент наверстать упущенное!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Поздравляем! Вас смело можно назвать настоящим знатоком жизни и творчества Бориса Леонидовича. Не удивимся, если вы тоже пишете стихи.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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