2020-02-05T15:38:05+03:00
Политика

Шойгу встретился в Москве с коллегой из Вьетнама

Министры обсудили вопросы военного сотрудничества и поделились планами по проведению национальных праздников
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Министр обороны России Сергей Шойгу провел в Национальном центре управления обороной встречу с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Нго Суан Литем.Министр обороны России Сергей Шойгу провел в Национальном центре управления обороной встречу с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Нго Суан Литем.Фото: Министерство обороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу провел в Национальном центре управления обороной встречу с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Нго Суан Литем. Руководители военных ведомств обсудили развитие взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества, а затем перешли к планированию празднования сразу двух юбилейных дат в 2020 году.

Пользуясь случаем, министр лично поздравил генерала Нго Суан Литя, военнослужащих и весь вьетнамский народ с Новым годом по лунному календарю Фото: Министерство обороны РФ

Пользуясь случаем, министр лично поздравил генерала Нго Суан Литя, военнослужащих и весь вьетнамский народ с Новым годом по лунному календарюФото: Министерство обороны РФ

- Сегодня мы обсудим как будем отмечать наши совместные праздники в 2020 году, который весьма насыщен юбилеями, - заявил глава российского военного ведомства. - В наступившем году Россия будет отмечать 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне и окончание Второй Мировой войны. В свою очередь Вьетнам отпразднует 75-летие независимости Социалистической Республики Вьетнам и 45-летие освобождения Сайгона и воссоединения страны.

Пользуясь случаем, министр лично поздравил генерала Нго Суан Литя, военнослужащих и весь вьетнамский народ с Новым годом по лунному календарю – традиционным праздником Тэт.

Руководители военных ведомств обсудили развитие взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества Фото: Министерство обороны РФ

Руководители военных ведомств обсудили развитие взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничестваФото: Министерство обороны РФ

- Доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов в службе на благо Отечества, - пожелал министр.

Коллега из Вьетнама в свою очередь поздравил Шойгу с назначением на пост в новом правительстве.

В Минобороне России напомнили, что 30 января исполнилось 70 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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