Новости о смерти «АБВГДейки» преждевременны

Одна из старейших детских телепрограмм, сей звездный час пришелся на советские времена, закрыта — об этом «КП» сообщала недавно. Последние 20 лет передача выходила на «ТВ Центре» - новый контракт с производителями «АБВГДейки» канал не стал. В официальном комментарии было мягко замечено, что времена этой программы, увы, прошли.

Вдобавок еще более определенно высказался замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин, заметивший, что у «АБВГДейки» нет зрительской аудитории. «АБВГДейка» получала гранты со стороны государства, но мы всегда говорили, что не имеет права на существование передача, которая существует исключительно на государственные деньги, поскольку у нее нет зрительской аудитории, которая бы обеспечивала ей экономическую самостоятельность», - цитировал чиновника «Рамблер».

Как говорится, грустно, но что делать?

Но бессменный худрук «АБВГДейки» Татьяна Черняева (та самая Татьяна Кирилловна из передачи) парадоксальным образом не расстроена. А наоборот — полна творческих планов. - Есть на Youtube такой канал, где ТВЦ выкладывает наши программы, он заработал в июле. Так мы сейчас набираем по 150 тысяч просмотров за сутки (а всего у роликов около 2 млн просмотров. - Авт.) . Так что зрительская аудитория у нас, безусловно, есть, - сообщила она «КП».

Татьяна Черняева.

После того, как стало известно о закрытии программы, Черняевой оборвали телефон.

- Боюсь вспугнуть, но мы согласились на одно предложение, - рассказывает Татьяна Кирилловна. - Я думаю, что «АБВГДейка» будет возрождаться в интернет-пространстве. На самом деле дети ушли давным-давно от традиционных экранов в Youtube. Сейчас мы думаем о переформатировании. А 28 февраля приглашаем на праздник «АБВГДейке» - 45» в зале гостиницы «Космос». Не сердимся ни на кого, всем спасибо, с кем работали. Меняться надо — и мы поменяемся, почему нет? Мы меняться любим. До встречи в диджитал-пространстве.