Телевидение отказалось от «АБВГДейки»

Канал «ТВ Центр» не продлил годовой контракт с компанией-производителем образовательной программы для детей «АБВГДейка». Об этом «КП» сообщила ведущая программы и владелец формата Татьяна Черняева, которую несколько поколений россиян помнят по имени и отчеству - Татьяна Кирилловна. О том, что канал отказался от дальнейшего сотрудничества, она узнала 23 января.

АБВГдейка Электричество.

4 января «АБВГДейке» исполнилось 45 лет: программа выходит на отечественном телевидении с 1975 года. Автором идеи считается писатель Эдуард Успенский. Программа представляет собой игровой спектакль, в котором клоуны (самые известные с советских времен - Клепа и Ириска) получают те или иные важные для детей знания. По формату «АБВГДейка» напоминает американское телешоу «Улица Сезам». В 2017 году программа получила премию ТЭФИ в номинации «программы для детей и юношества», также «АБВГДейка» - лауреат премии Правительства РФ в области СМИ. На «ТВ Центре» программа выходила с 2000 года. В последние годы ее показывали в раннем субботнем эфире — в 5.45 и 6.05, когда телевизор смотрит минимальное количество зрителей.

В последние годы «АБВГДейка» выходила в эфир на телеканале ТВЦ.

Татьяна Черняева надеется на благополучное развитие ситуации:

«Я надеюсь, что мы вернемся в эфир. Как поется в нашей песенке: «...но она вернется поздно или рано». Судя по тому, как нас смотрят на Youtube — а у нас 100 тысяч просмотров в сутки, наступит тот момент, когда скажут: «ой, а у нас нет профессионалов, которые могут работать для детей». Чтобы написать сценарий, мы авторов поштучно разыскивали».

Над программой до последнего времени работали 40 человек. «Мы выработали технологию, когда все быстро и качественно, мы ни разу не подвели «ТВ Центр», - говорит Татьяна Черняева. - За эти 45 лет мы оставили незыблемыми название, музыку Шаинского на стихи Успенского, героя нашего — Клепу, ну и Татьяна Кирилловна еще письма читает, а все остальное - в ногу со временем. Снимаем в виртуальной студии, у нас технологии, костюмы. Детское телевидение по определению должно быть дорогим».

Производство одного выпуска программы обходится минимум в 458 000 рублей.

Татьяна Черняева в телепередаче «АБВГДейка».

«Из этих денег мы оплачиваем технику, спецэффекты, артистов. Но чтобы «не экономить на шоколадках», стоимость должна составлять 650 000 рублей. Это копейки по сравнению с тем, что было в Советском Союзе, - считает Черняева. - Тогда мне как редактору надо было сделать сценарий и провести его через худсовет. А через 35 дней я входила в студию и там было все: построен замок, реквизит, пошиты костюмы... Сценарий в те годы стоил 650 рублей — при том, что хорошая зарплата завотделом была 250 рублей. Эдуарду Успенскому мы за первую передачу как автору идеи заплатили 3 000 рублей: это была половина стоимости автомашины «Волга». И никаких возражений, как воплотить художественный замысел, у нас не было. Тогда идеологи понимали, что юное поколение должно Родину любить, быть грамотным».

В данный момент на руках у Черняевой семь готовых, так и не вышедших в эфир программ: «Непонятно, что с ними делать. Это огромные убытки лично для меня, я не смогу расплатиться с артистами. Будем думать, как быть».

По мнению ведущей и владельца «АБВГДейки», программа может получить развитие в Интернете, который заполонили некачественные любительские видеоролики для детей: «но для этого надо, чтобы нас кто-то взял под крыло. А мы подходим всем: и министерству культуры, и министерству образования. И даже министерству внутренних дел - мы ведь учим детей правилам дорожного движения, учим не пакостить. Мне часто говорят: «Я на вашей программе вырос». Я надеюсь, что на нашей программе выросли и все, кто сейчас входит в новый кабинет министров. Иногда хочется прийти к ним и сказать: «уважаемые министры! Вспомните свое детство. Пожалуйста, подумайте о том, чтобы АБВГДейка» осталась».

АБВГдейка Вместе весело шагать или что такое чувство локтя! .

КСТАТИ

В сетке вещания канала «ТВ Центр» на 1 февраля «АБВГДейка» пока по-прежнему значится. Возможно, это один из последних, уже приобретенных выпусков. Официальных комментариев от канала не поступало.

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