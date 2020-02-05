2020-02-05T18:34:40+03:00
Общество

Аэрофлот запускает авиарейс между Красноярском и Тюменью

Полеты начнутся 29 марта
Павел ЧЕРНЫШОВ
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5 февраля Аэрофлот начал продажу билетов на новый авиарейс, который позволит перелететь из Красноярска в Тюмень и обратно. Время в пути в один конец — 2 часа 45 минут. Рейсы на отечественных самолетах SuperJet100 будут выполняться ежедневно с вылетом в 8.05 из Красноярска и в 9.45 из Тюмени.

Полеты по этому направлению открываются в связи с созданием в Красноярске международного хаба группы компаний «Аэрофлот». Он станет для авиакомпании вторым базовым аэропортом. Здесь будут базироваться современные самолеты Boeing 737 и SuperJet100. Благодаря удобному географическому расположению города, пассажирам станут доступны прямые рейсы в города Урала, Сибири и Юга России. В авиакомпании уточняют, что «таким образом, Аэрофлот внесет вклад в выполнение поручения Владимира Путина расширить сеть межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву».

Хаб в крупном экономическом и промышленном центре Сибири — Красноярске — часть масштабной стратегии авиакомпании, предусматривающей увеличение перевозок к 2023 году до 100 млн человек. Эксперты отмечают, что открытие нового регионального транспортного узла позволит компании нарастить транзитный пассажиропоток как на внутренних, так и на международных авиалиниях.

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