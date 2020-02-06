Владелец футбольного «Спартака» Леонид Федун: Надо не увеличивать Премьер-лигу, а вводить плей-офф

Недавно на собрании Российской профессиональной футбольной лиги (РПЛ) большинство клубов проголосовало за увеличение количества команд в нашем чемпионате. Но не все считают, что раздувание Лиги пойдет на пользу нашему футболу, где и так разрыв между лидерами и аутсайдерами очень велик. Вот что рассказал нам по этому поводу владелец московского «Спартака» Леонид Федун.

- Леонид Арнольдович, вы вы сказали, что расширение Российской премьер-лиги с 16 до 18 команд - «полная глупость». При этом вас поддержал только владелец «Краснодара» Сергей Галицкий. Почему вы так считаете?

- Потому что какие расширения? Если ставить цель, чтобы оставить как можно меньше команд, которые вылетают и не ведут спортивной борьбы, это тогда хорошо. А если рассматривать систему, которая нужна российскому футболу для увеличения доходов, то появление еще двух аутсайдеров бессмысленно. Буквально за месяц до этого решения PricewaterhouseCoopers опубликовал анализ, по которому наименьшие доходы, даже убытки приносит именно расширение Лиги. А наибольшие доходы приносит создание системы плей-офф, как это делается в хоккее, которая вызывает большой интерес зрителей и спонсоров.

- Вы за футбол болеете, а не за деньги?

- Естественно.

- Вы сказали, что надо Лигу не увеличивать, а проводить плей-офф. А ведь в ведущих чемпионатах в Европе такого нет?

- А есть чемпионаты, например в Голландии, где плей-офф существует. И это как бы повышает интерес к чемпионату.

- Еще вопрос, по составу: «Спартак» взял в аренду с правом выкупа из «Крыльев Советов» молодого перспективного нападающего Александра Соболева. Это была ваша идея?

- Это была идея главного тренера.

- Но ваш почерк все равно чувствуется.

- Главный тренер требует – я должен поддержать.

- Еще один вопрос. Вы говорили, что уход Бакаева-младшего в «Рубин» к Леониду Слуцкому стал для вас неожиданностью. Но вы же можете вернуть Солтмурада?

- У нас есть право выкупа.