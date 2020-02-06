В России ответственность за переработку упаковки возложат на производителей

В Госдуму РФ внесены поправки к Федеральному закону «Об отходах производства и потребления». Автор проекта депутат Госдумы Александр Фокин предлагает усовершенствовать систему расширенной ответственности производителя, реализовав принцип «загрязнитель платит».

Поправки предлагают несколько принципов, основной — осознанное потребление. Это экологическая концепция 3R- Reduce, Reuse, Recycle («Сокращай потребление, используй повторно, перерабатывай»), которая поможет развить экономику замкнутого цикла. То есть возвращать как можно большего количества вторичных ресурсов в хозяйственный оборот.

Сейчас в России ответственность за упаковку лежит на производителях товара. Хотя она является таким же товаром.

— Гарантированно в течение года эта упаковка превратится в отходы, следовательно, ее производитель должен позаботиться о том, как ее утилизировать, — отмечает Фокин.

Законопроект предлагает возложить ответственность за переработку упаковку на тех, кто ее производит, а не упаковывает в нее товары. На данный момент в стране около пяти тысяч производителей упаковочной продукции, продающих ее четырем миллионам юрлиц. Если перенести ответственность на производителей упаковки, то государству необходимо будет проверить пять тысяч отчетов, а не четыре миллиона.

Также в законопроекте предлагается обязать производителей упаковки нести ответственность за 100% запускаемой в оборот упаковки.