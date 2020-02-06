Индийские компании заинтересованы в инвестициях в «Восток Ойл»

5 февраля компании «Роснефть» и Indian Oil Corporation Limited (IOCL) заключили контракт на поставку до конца 2020 года в Индию через порт Новороссийск до 2 млн тонн нефти. Подписание документа состоялось во время визита главного исполнительного директора компании «Роснефть» Игоря Сечина в Нью-Дели. В ходе деловой поездки также прошла встреча с министром нефти и газа Индии Дхармендрой Прадханом, обсуждалось участие индийских компаний в проекте по созданию новой нефтегазовой провинции мирового класса на севере Красноярского края России – «Восток Ойл».

«ВОСТОК ОЙЛ» ЗОВЕТ

Важной темой переговоров Сечина и Прадхана стал вопрос обеспечения индийских потребителей качественным сырьем и нефтепродуктами, в том числе увеличения поставок российской нефти в Индию. В ходе встречи обсуждались текущие совместные проекты российской и индийских компаний, в том числе Сахалин-1, «Таас-Юрях», Ванкорский кластер (консорциуму индийских компаний принадлежит 49% в Ванкорском месторождении), «Дальневосточный СПГ» и Nayara Energy.

Отдельной темой переговоров стал вопрос участия индийских компаний в реализации проекта по созданию новой нефтегазовой провинции мирового класса на севере Красноярского края России – «Восток Ойл». Как ранее заявлял Дхармендра Прадхан, индийской стороной принято принципиальное решение об участии в проекте. Для того чтобы в кратчайшие сроки согласовать параметры вхождения индийских компаний в «Восток Ойл», стороны договорились о создании постоянно действующей рабочей группы из представителей российских и индийских компаний.

Конкурентным преимуществом «Восток Ойла» является близость к Северному морскому пути. Его использование открывает возможность поставок сырья с месторождений проекта сразу в двух направлениях: на европейские и азиатские рынки. Реализация проекта обеспечит выполнение поставленных президентом России задач по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году.

«Россия последовательно наращивает отношения с Индией в сфере энергетики, - пояснил Алексей Белогорьев, заместитель главного директора по энергетическому направлению Фонда «Институт энергетики и финансов». - Присутствие России на индийском рынке нефтепродуктов значительно растет, что говорит о доверии индийских партнеров, в частности, к компании «Роснефть» и, в целом, политике российского государства, проводимой в отношении этого региона. Это зона стратегических интересов России».

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Напомним, что «Роснефть» активно развивает интегральный формат сотрудничества с индийскими партнерами по всей технологической цепочке – от добычи до нефтепереработки и реализации нефтепродуктов.

С 2016 года индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 49,9% дочернего общества «Ванкорнефть». Эта расположенная в Красноярском крае компания ведет разработку Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения - крупнейшего из открытых и введенных в эксплуатацию в России за последние двадцать пять лет.

Также консорциуму индийских компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 29,9% в компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», которая владеет лицензиями на участки Центрального блока Среднеботуобинского месторождения и Курунгский лицензионный участок (другими акционерами являются «Роснефть» и ВР).

С 2001 года индийская компания ONGC Videsh Ltd. входит в состав участников проекта «Сахалин-1» (другими акционерами являются «Роснефть», ExxonMobil и японская Sodeco). Накопленная добыча по проекту составляет 119,7 млн тонн нефти и конденсата. Потребителям в Хабаровском крае продано 27,1 млрд куб. м газа.

«Роснефти» принадлежит пакет акций (49,13%) индийской компании Nayara Energy, в состав которой входят первоклассные активы, в том числе НПЗ в городе Вадинар мощностью 20 млн тонн в год. Завод является вторым по величине в Индии и одним из самых технологически развитых в мире. Рассматривается возможность увеличения объема переработки на НПЗ в два раза. На первом этапе акционеры компании (Trafigura и UCP Investment Group также владеют 49,13% Nayara) собираются в ближайшие два года инвестировать 850 млн долл. в строительство нефтехимического производства. В состав бизнеса Nayara Energy также входит глубоководный порт, который может принимать сверхбольшие танкеры класса VLCC и одна из крупнейших в Индии розничных сетей, насчитывающая уже более 5600 АЗС.

«Отношения имеют давнюю историю, глубокую экономическую основу и неконъюнктурный взаимный экономический интерес, - отметил ведущий научный сотрудник РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев. - В данном случае, Индия, которая может стать локомотивом мирового экономического развития, подобно Китаю, требует повышенного потребления энергоресурсов. На фоне возрастающей напряженности на Ближнем Востоке, Индия все больше заинтересована в диверсификации поставок энергоносителей, и с этой точки зрения Россия представляется наиболее перспективным партнером».

Эксперт считает, что контракты Роснефти - продолжение традиционно прочной экономической составляющей в наших отношениях. Интеграция Индии в арктический проект Восток ойл - зона двусторонних интересов.

«Интерес Индии - в широком смысле - не просто освоение месторождений или участие в транспортной составляющей проекта - это межгосударственное сотрудничество во множестве областей. Проект не только по своим инфраструктурным масштабам, но и по своей идеологической составляющей выводит наши отношения на новый качественный уровень», - говорит Михаил Беляев.