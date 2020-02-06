Врач рассказал, сколько секса нужно для здоровья

Вокруг тема секса всегда есть огромное количество мифов. Развеять их вызвался врач-сексолог Евгений Кульгавчук. Он разложил все полочкам и объяснил, что в сексологии есть такое понятие, как УФР (условно-физиологический ритм). Это такое среднее значение, которое подходит большинству людей. Согласно нему, для поддержания себя в тонусе нужно заниматься сексом 2-3 раза в неделю. Но, опять же надо помнить, что это лишь средняя норма.

- У людей разный темперамент и разная половая конституция. Важно знать свою половую конституцию. Если человек не добирает свою норму, то качество жизни его хуже и здоровье хуже, - приводит слова врача радио Sputnik.

Кульгавчук напомнил, что бывают ситуации, когда на некоторое время следует воздержаться от интимных контактов. Например, накануне ответственных мероприятий или важных выступлений. Врач рекомендует воздержаться от секса, как минимум за сутки до этого "мероприятия". После интимного контакта нервная система уходит в "защитный режим", то есть режим восстановления. Поэтому во время мероприятия работать на все сто она явно не сможет. Соответственно, и КПД ваш будет существенно ниже.

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