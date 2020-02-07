«Последний герой»: Настя Рыбка всплыла на Филиппинах

Качественное шоу, даже если оно такое экстремально-приключенческое, как «Последний герой», это хорошо отлаженный механизм. Но в этот раз с самого начала «что-то пошло не так». Во-первых, едва начались съемки, изволил проснуться вулкан Тааль, расположенный не так уж далеко от островов, где борются за выживание участники реалити-шоу. А пепел может переноситься на сотни километров. Стоит измениться направлению ветра, ребятам не поздоровится в самом прямом смысле - вулканическая пыль забивает легкие, мешает дышать.

Во-вторых, в Китае разразилась эпидемия коронавируса. И именно на Филиппинах зарегистрирован первый случай смерти человека от этой заразы. Да, участникам вроде ничего не грозит - они изолированы от остального мира на острове, но врач проекта на всякий случай рекомендовал не употреблять в пищу сырую рыбу и прочих морских гадов. А люди, напомним, живут на острове, где с едой и так не очень.

В условиях, приближенных к боевым, и начинается очередной сезон «Последнего героя», с феноменальным успехом возрожденного в российском эфире на ТВ-3 год назад. Тогда бились звезды против экстрасенсов. На этот раз знаменитостям противостоят обычные зрители, отобранные из четырех тысяч претендентов. Среди счастливчиков оказались игрок в покер с судимостью, мать-одиночка, владелец светского интернет-сайта, дояр из глухой деревни, таксистка и др. - каждый с весьма интересной биографией. Для каждого из них «Последний герой» - вызов самому себе. Блогер Эрик Давидыч ради этого даже сбежал от невесты, которой только что сделал предложение.

Но будет и 17-й участник - этакий джокер, имя которого стало известно накануне премьеры. Это известная своими похождениями эскорт-модель, отсидевшая в тюрьме Таиланда, Настя Рыбка. К какой команде она примкнет и надолго ли, неизвестно. Остается только догадываться, что может учудить эта «дама полусвета».

Ведущая «Последнего героя» - по-прежнему актриса Яна Троянова.

КТО ЕСТЬ КТО

Племя звезд

Звезды еще не знают, что их ждет... Фото: Канал ТВ-3

1. Надежда Ангарская, участница Comedy Woman;

2. Наталья Бардо, актриса;

3. Евгений Папунаишвили, танцор и хореограф;

4. Алексей Воевода, олимпийский чемпион по бобслею;

5. Птаха, рэп-музыкант;

6. Лукерья Ильяшенко, актриса;

7. Эрик Давидыч, блогер;

8. Елена Проклова, актриса (уже участвовала в шоу в 2002 году!).

Племя зрителей

1. Владлена Веселова, Санкт-Петербург;

2. Михаил Еремеев, Москва;

3. Игорь Жук, Сочи;

4. Александр Ложкин, Ростов-на-Дону;

5. Димитрий Павлюк, село Архангельское, Белгородская обл.;

6. Элина Пашковская, Таганрог;

7. Наталья Филиппова, Новосибирск;

8. Наталья Хапугина, поселок Рефтинский, Свердловская обл.

ТВ-3. «Последний герой». По субботам с 8 февраля, 19:00.