Тайну гигантских кругов на Байкале в NASA объявили раскрытой

Объявив, что тайна появления гигантских кольцевых структур на льду озера Байкал наконец-то раскрыта, в NASA сослались на результаты исследования, опубликованные недавно в журнале Limnology and Oceanography. Его авторы — специалисты из России, Франции и Монголии, ведомые нашим соотечественником — гидрологом Алексеем Кураевым из университета Тулузы (hydrologist at the University of Toulouse) — вроде бы разобрались в природе аномалий, заметных из космоса.

Кстати, байкальские кольца или круги, как их еще называют, впервые увидели как раз из космоса — с борта МКС. Одинаковые круги диаметром около 4 километров виднелись сразу в двух местах. Экипаж сфотографировал их в апреле 2009 года. Тогда ученые и начали искать разгадку феномена, попутно выяснив, что он возникал и прежде. Кольцевые структуры нашлись на архивных спутниковых снимках, сделанных в разные годы — вплоть до 1969.

Кольцывые структуры, на которые указали космонавты с МКС в 2009 году.

Одна из кольцевых структур 2009 года крупнее.

Уфологи, естественно, подозревали инопланетян и полагали, что круги одинакового размера вполне могли бы являть собой следы от посадок гигантской «летающей тарелки».

Серьезные ученые «грешили» то на метан, поднимающийся со дна, то на частички нефти — от туда же. Но подтверждений подобным предположениям так и не нашлось.

В 2018 году к нескольким кольцам было снаряжена экспедиция, которой как раз и руководил Кураев. Замеры и наблюдения показали, что структуры образованы подтаявшим льдом, который становится тоньше, приобретает игольчатую структуру и насыщается водой. От чего и темнеет. Подмывает ледяной покров водоворот — кольцевое течение, вода в котором циркулирует по часовой стрелке. По краям кольца — там, где скорость течения выше, вода примерно на два градуса теплее, чем внутри - в центральной части структуры.

Несколько свежих кругов.

Нынешнее объяснение вполне удовлетворило NASA, хотя ученые так и не растолковали, откуда берутся кольцевые течения, образующие круги.

Эволюция кольцевых структур.

Справедливости ради следует отметить, что гипотеза Кураева и его монгольских коллег, отнюдь не новаторская. В 2009 году нечто подобное предполагал Николай Гранин - ученый из Лимнологического института Сибирского отделения РАН. И он намекал на водовороты, которые истончают лед. Считал, что подпитывает их вода из глубинных слоев — более теплая, чем у поверхности зимой.

Ученый уверял, что размер кольца, образующегося во льду, определяется соотношением плотностей глубинной и поверхностной воды — так называемым бароклинным радиусом деформации. И он примерно соответствует радиусу кольца.

Иными словами, тайна феномена была разгадана почти сразу после того, как он был обнаружен. Но в NASA почему-то обратили внимание на запоздалую разгадку.