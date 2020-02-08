"Я проводил выходной в Лондоне, когда позвали в Испанию. Сразу ответил "Да!". Смолов сказал, как и почему уехал в "Сельту"

Всего неделя как Федор Смолов перешел из московского "Локомотива" в испанскую "Сельту", а уже - есть первое большое интервью. Нападающий сборной России играет теперь за аутсайдера Ла Лиги, но в первом разговоре с клубной пресс-службой показал идеальное знание английского языка. О чем же рассказал самый неоднозначный футболист России последних лет?

- До сих пор не понимаю, как же все это быстро произошло. Я проводил свой выходной между тренировочными сборами в Лондоне. И тут мне звонит мой менеджер, агент. Я тогда ужинали вместе с друзьями. Агент говорит мне что «Сельта» мной интересуется.

Первая реакция Смолова на звонок с предложением из-за рубежа была необычной, но колебался он не слишком долго:

- Моя реакция: «Серьезно?» Он ответил: «Да-да, все это правда. Что об этом ты думаешь?». Я не думал даже и 10 секунд. Почти сразу ответил, что с удовольствием готов переехать.

Дальше же события развивались очень быстро после такого вот краткого "да" от Федора Смолова:

- Примерно через пять минут позвонил главный тренер, мы поговорили. На следующий день все договоренности уже были достигнуты и улажены бумажные вопросы.

Смолов оценил то, что он приобрел от переезда из Москвы, где он играл за "Локомотив", в Испанию:

- Если честно, то я просто в восторге от того, что переход состоялся. Я сказал друзьям и родителям, что это будто в сериале. Все произошло так быстро, как в кино. Скажи мне перед этим, что подобное случится, я бы не поверил. Сказал бы: «Да нет, такого не может быть. Нельзя через 18 часов уже все согласовать и приехать на медицинское обследование».

Однако невозможное - возможно даже в жизни Федора Смолова. Он согласился на переезд из России, и вопросы были улажены очень быстро. "Сельта" борется за выживание в элитном дивизионе Испании. И в форварде сборной России видят подмогу:

- Но вот я уже лечу туда на медобследование, а вскоре даже дебютировал в команде. Очень рад. Это показывает, что клуб, команда, тренеры рассчитывают на меня, и из-за этого мне хочется выкладываться даже больше чем на сто процентов, чтобы исправить наше положение.

Смолова приняли очень хорошо в Испании:

- Все очень добры, и я за это очень признателен. Я только приехал, прошел медобследование и подписал контракт. Мы друг друга не видели. А уже не следующий день мы едем в Валенсию на матч. Все так любезны, стараются мне помочь, рассказывают, как все устроено. Хочу поблагодарить всех в клубе. Такая забота, конечно, очень помогает. Я в другой стране, и для меня переезд в Испанию, в Ла Лигу — это первый такой опыт. Все очень круто, - улыбается Смолов под испанским солнцем!

Смолов верит в свою новую команду и его очень удивило, когда он нашел "Сельту" так низко в турнирной таблице:

— Честно сказать, у нас сильная команда. После первого разговора с агентом я полез в Google и узнал состав команды, а потом - ее место. Очевидно, что «Сельта» должна быть намного выше в таблице Ла Лиги. Да, «Севилья» — сильная команда, но мы играем дома и нам нужно исправлять ситуацию. Мы должны бороться друг за друга. Считаю, что это единственный вариант добиться победной серии.

Смолов философски отнесся к переходу:

- Понимаете, я становлюсь старше. К сожалению. И этот опыт, когда ты играешь в другом чемпионате, общаешься с другими людьми, то ты растешь как личность. Ты становишься более открытым всему миру, расширяешь свои внутренние горизонты. И это даст много опыта мне, поскольку я атакующий игрок. А Ла Лига - самая атакующая в мире! И для меня это - отличный шанс показать себя как футболиста.

Федора спросили по поводу отличий в чемпионате Испании и России. И находящийся меньше месяца в "Сельте" Смолов сказал, что такого он подметил уже немало:

- Да, такого мнго. В первую очередь, бросилось в глаза, как тут играют в атаку. Тут - атакующий стиль. После игры с «Валенсией» я отметил то, как быстро происходит переключение от атаки к обороне. Игроки перестраиваются молниеносно. В России на это уходит определенное время. Некоторые игроки решают идти в отбор, но уже поздно. Другие решают бежать назад, потому что понимают, что не успевают. Здесь, когда теряешь мяч, сразу же переключаешься на оборону. И все это делает более интенсивным и зрелищным футбол .

Опыт игры за "Краснодар", уверен Федор Смолов, поможет ему освоиться в новом клубе в Испании:

- Знаете, а я несколько раз подряд становился лучшим бомбардиром в чемпионате России. И именно в «Краснодаре», который, можно сказать, является самой атакующей командой в Премьер-Лиге. И команда играет в наиболее европейском стиле. Я предпочитаю такой стиль, когда команда больше созидает, контролирует мяч. Мне легче, когда партнеры создают для меня моменты, а мое дело использовать их, используя свои сильные стороны.

Два легендарных футболиста в истории "Сельты" - это русские легионеры Валерий Карпин и Александр Мостовой. Смолов сказал, что на него эти два игрока повлияли достаточно серьезно:

— Тогда было много российских футболистов, игравших за границей, но Мостовой и Карпин были на топ-уровне и любимы по всей стране. И это было хорошо, потому что когда твои соотечественники выступают в европейских чемпионатах, следить за такими турнирами, как испанская лига, нравится больше. Тем более, когда речь о таком ярком и умном игроке, как Мостовой или Карпин.

И для Федора Смолова поединок в чемпионате Испании против "Севильи" станет отличным подарком - завтра, 9 февраля, футболисту исполнится 30 лет.

- Я хотел бы попросить помощи у Бога. Но я не люблю говорить о вещах, прежде чем они произойдут. Это неправильно. Большую часть своих дней рождения я провел на предсезонке и впервые в жизни будет официальная игра — с «Севильей». Это реально большой матч в мой день рождения. Мечтать о большем и не мог. Очень доволен этим!

Матч "Сельта" - "Севилья" пройдет 9 февраля и начнется в 20:30 по московскому времени.