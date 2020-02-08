2020-02-08T11:33:28+03:00
Спорт

"Я проводил выходной в Лондоне, когда позвали в Испанию. Сразу ответил "Да!". Смолов сказал, как и почему уехал в "Сельту"

Что сказал форвард, ушедший из "Локомотива" к аутсайдеру Ла Лиги [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Федор Смолов начинал сезон в "Локомотиве", а теперь играет за испанскую "Сельту".Федор Смолов начинал сезон в "Локомотиве", а теперь играет за испанскую "Сельту".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Всего неделя как Федор Смолов перешел из московского "Локомотива" в испанскую "Сельту", а уже - есть первое большое интервью. Нападающий сборной России играет теперь за аутсайдера Ла Лиги, но в первом разговоре с клубной пресс-службой показал идеальное знание английского языка. О чем же рассказал самый неоднозначный футболист России последних лет?

- До сих пор не понимаю, как же все это быстро произошло. Я проводил свой выходной между тренировочными сборами в Лондоне. И тут мне звонит мой менеджер, агент. Я тогда ужинали вместе с друзьями. Агент говорит мне что «Сельта» мной интересуется.

Первая реакция Смолова на звонок с предложением из-за рубежа была необычной, но колебался он не слишком долго:

- Моя реакция: «Серьезно?» Он ответил: «Да-да, все это правда. Что об этом ты думаешь?». Я не думал даже и 10 секунд. Почти сразу ответил, что с удовольствием готов переехать.

Дальше же события развивались очень быстро после такого вот краткого "да" от Федора Смолова:

- Примерно через пять минут позвонил главный тренер, мы поговорили. На следующий день все договоренности уже были достигнуты и улажены бумажные вопросы.

Смолов оценил то, что он приобрел от переезда из Москвы, где он играл за "Локомотив", в Испанию:

- Если честно, то я просто в восторге от того, что переход состоялся. Я сказал друзьям и родителям, что это будто в сериале. Все произошло так быстро, как в кино. Скажи мне перед этим, что подобное случится, я бы не поверил. Сказал бы: «Да нет, такого не может быть. Нельзя через 18 часов уже все согласовать и приехать на медицинское обследование».

Однако невозможное - возможно даже в жизни Федора Смолова. Он согласился на переезд из России, и вопросы были улажены очень быстро. "Сельта" борется за выживание в элитном дивизионе Испании. И в форварде сборной России видят подмогу:

- Но вот я уже лечу туда на медобследование, а вскоре даже дебютировал в команде. Очень рад. Это показывает, что клуб, команда, тренеры рассчитывают на меня, и из-за этого мне хочется выкладываться даже больше чем на сто процентов, чтобы исправить наше положение.

Смолова приняли очень хорошо в Испании:

- Все очень добры, и я за это очень признателен. Я только приехал, прошел медобследование и подписал контракт. Мы друг друга не видели. А уже не следующий день мы едем в Валенсию на матч. Все так любезны, стараются мне помочь, рассказывают, как все устроено. Хочу поблагодарить всех в клубе. Такая забота, конечно, очень помогает. Я в другой стране, и для меня переезд в Испанию, в Ла Лигу — это первый такой опыт. Все очень круто, - улыбается Смолов под испанским солнцем!

Смолов верит в свою новую команду и его очень удивило, когда он нашел "Сельту" так низко в турнирной таблице:

— Честно сказать, у нас сильная команда. После первого разговора с агентом я полез в Google и узнал состав команды, а потом - ее место. Очевидно, что «Сельта» должна быть намного выше в таблице Ла Лиги. Да, «Севилья» — сильная команда, но мы играем дома и нам нужно исправлять ситуацию. Мы должны бороться друг за друга. Считаю, что это единственный вариант добиться победной серии.

Смолов философски отнесся к переходу:

- Понимаете, я становлюсь старше. К сожалению. И этот опыт, когда ты играешь в другом чемпионате, общаешься с другими людьми, то ты растешь как личность. Ты становишься более открытым всему миру, расширяешь свои внутренние горизонты. И это даст много опыта мне, поскольку я атакующий игрок. А Ла Лига - самая атакующая в мире! И для меня это - отличный шанс показать себя как футболиста.

Федора спросили по поводу отличий в чемпионате Испании и России. И находящийся меньше месяца в "Сельте" Смолов сказал, что такого он подметил уже немало:

- Да, такого мнго. В первую очередь, бросилось в глаза, как тут играют в атаку. Тут - атакующий стиль. После игры с «Валенсией» я отметил то, как быстро происходит переключение от атаки к обороне. Игроки перестраиваются молниеносно. В России на это уходит определенное время. Некоторые игроки решают идти в отбор, но уже поздно. Другие решают бежать назад, потому что понимают, что не успевают. Здесь, когда теряешь мяч, сразу же переключаешься на оборону. И все это делает более интенсивным и зрелищным футбол .

Опыт игры за "Краснодар", уверен Федор Смолов, поможет ему освоиться в новом клубе в Испании:

- Знаете, а я несколько раз подряд становился лучшим бомбардиром в чемпионате России. И именно в «Краснодаре», который, можно сказать, является самой атакующей командой в Премьер-Лиге. И команда играет в наиболее европейском стиле. Я предпочитаю такой стиль, когда команда больше созидает, контролирует мяч. Мне легче, когда партнеры создают для меня моменты, а мое дело использовать их, используя свои сильные стороны.

Два легендарных футболиста в истории "Сельты" - это русские легионеры Валерий Карпин и Александр Мостовой. Смолов сказал, что на него эти два игрока повлияли достаточно серьезно:

— Тогда было много российских футболистов, игравших за границей, но Мостовой и Карпин были на топ-уровне и любимы по всей стране. И это было хорошо, потому что когда твои соотечественники выступают в европейских чемпионатах, следить за такими турнирами, как испанская лига, нравится больше. Тем более, когда речь о таком ярком и умном игроке, как Мостовой или Карпин.

И для Федора Смолова поединок в чемпионате Испании против "Севильи" станет отличным подарком - завтра, 9 февраля, футболисту исполнится 30 лет.

- Я хотел бы попросить помощи у Бога. Но я не люблю говорить о вещах, прежде чем они произойдут. Это неправильно. Большую часть своих дней рождения я провел на предсезонке и впервые в жизни будет официальная игра — с «Севильей». Это реально большой матч в мой день рождения. Мечтать о большем и не мог. Очень доволен этим!

Матч "Сельта" - "Севилья" пройдет 9 февраля и начнется в 20:30 по московскому времени.

Интервью Федора Смолова пресс-службе "Сельты".Что сказал Смолов в первом интервью в Испании

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Акатьева, Валиева, Усачева - последние: стартовые номера девушек на произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров 2020
«КП» публикует стартовые номера девушек на произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров 2020 в Саранске и итоги короткой программы [видео]
Фролова - первая, Валиева - 15-я: стартовые номера девушек в короткой программе на первенстве России по фигурному катанию 2020 среди юниоров
Стало известно, под какими стартовыми номерами выйдут девушки на короткую программу на первенстве России по фигурному катанию 2020 в Саранске
Новости 24
Трамп уволил нескольких человек, свидетельствовавших против него в ходе импичмента
«От такого холода погибают вирусы»: метеозависимых россиян предупредили о «барической пиле»
Фильм «Джокер» номинирован на «Золотую малину» за его жестокость
«Spasibo!»: Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит
Жертвами массовой драки на юге Казахстана стали восемь человек
Ляшко рассказал о газовом обмане населения Украины
Врач назвал самый эффективный способ снизить риск заболевания раком
В НАТО обвинили Россию и Китай в преследовании американских спутников
В Антарктиде зафиксировали аномально высокую температуру
Британец заразился коронавирусом, отправившись в свадебное путешествие
Посол России пообещал Латвии ответ на травлю журналистов
В аэропортах Москвы задержаны и отменены около 40 рейсов
В Японии на круизном лайнере Diamond Princess выявили три новых случая заражения коронавирусом
Рекрутеры опубликовали вакансии с зарплатой от 250 до 800 тысяч рублей
Зеленский попросил власти Италии закрыть представительства ЛНР и ДНР
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 722 человек
Эксперты рассказали о самых безопасных местах в самолете
В работе Twitter произошел сбой
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB"
Мишустин назначил Александра Кохлова на пост замглавы Минстроя
Apple оштрафовали на 25 миллионов евро за замедление старых моделей iPhone
Власти Львова отказались выдать России прах легендарного советского разведчика Кузнецова
США расширил санкции в отношении Венесуэлы